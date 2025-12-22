Joan Plaza, després de caure estrepitosament al Príncipe Felipe: “Ens falta un punt molt clar de maduresa”

La contundent desfeta al pavelló Príncipe Felipe va tornar a posar en escena una de les pitjors imatges del MoraBanc Andorra. Bé, almenys no va ser durant els 40 minuts, però sí a partir de la segona meitat. “El Saragossa ha merescut més la victòria”, va reconèixer el tècnic tricolor, Joan Plaza, en la roda de premsa posterior, fent esment, tot i haver vençut els dos primers quarts, que la distància al darrer “ha sigut terrible”.
I és que els fantasmes del passat recent van tornar a sobrevolar als pirenaics. “Hem encadenat pèrdues de pilota estúpides, errades de tirs lliures massa còmodes, i alguns regals que hem fet a l’inici del tercer període”, va lamentar Plaza, deixant clar que això “demostra que ens falta un punt molt clar de maduresa per saber que no només hem de competir per guanyar, ho hem de fer perquè la lliga és molt llarga”. “Perdre de sis i de 22 és molt diferent”, va asserir, tot i que la diferència final va ser de 18 punts.
No és pas la primera vegada que passa, i l’entrenador català ho va deixar clar: “Quan veiem la muntanya molt alta, en comptes d’anar esgarrapant roca a roca per acostar-te, sembla que llancem els partits”. A més, va fer un crit al cel perquè els seus facin un pas endavant als duels lluny del Principat. “No només val guanyar a casa, hem de ser capaços de ser més competitius i fer-ho quan abans sigui possible”, va completar. Per posar en context, dels quatre triomfs que té el MoraBanc actualment, sent l’antepenúltim classificat, només un va ser com a visitant. I contra el cuer, el Burgos.
Tot i mantenir-se amb tres victòries de diferència respecte de les places de descens, el calendari lliguer dels andorrans és ben complicat. El següent matx serà aquest diumenge (18.00 hores) contra el València, tercer amb una jornada encara per disputar. L’obertura del 2026 la tindran a casa el 2 de gener (19.00 hores) davant el Lleida, amb qui empaten actualment, per visitar dos dies més tard al Baskonia (17.00 hores). La cirereta serà posteriorment amb l’arribada del Madrid al Toni Martí (19.00 hores), l’actual líder.