  • Joan Aracil serà present als Campionats del Món d'Ordino Arcalís. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - Mundials de freeride

Joan Aracil representarà a Andorra als Mundials de freeride d’Ordino-Arcalís al mes de febrer: “És una bogeria”

El 'freerider', que entra en la competició gràcies a una 'wildcard', es veurà les cares amb els millors especialistes del món en la disciplina d’esquí

Joan Aracil serà als Campionats del Món de ‘freeride’ que acollirà Ordino-Arcalís, a Andorra, el pròxim hivern de l’1 al 6 de febrer. L’organització ha fet públiques aquest divendres les llistes de participants, en les quals es troba, com estava previst, Aracil.

El ‘freerider‘, que entra en la competició gràcies a una ‘wildcard’, es veurà les cares amb els millors especialistes del món en la disciplina d’esquí. Aracil obté aquesta ‘wildcard’ conjuntament amb el nord-americà Kai Jones. Al llistat definitiu hi ha també onze ‘riders’ que entren per quotes, i una llista de dotze ‘pros’, per conformar un total de 25 participants.

L’any passat va competir al World Tour a quatre proves. A Geòrgia va ser 6è, a Baqueira va fer 11è, al Canadà no va acabar en caure i a Val Thorens també va estar a prop del top10. “Representar al meu país a un esport que està creixent tant com el ‘freeride’ als darrers anys és una bogeria. Estic supercontent i a sobre a casa, on entreno, on em conec molt bé les muntanyes”, ha valorat el tricolor.

