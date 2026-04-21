Jastin s’acomiada del que queda de temporada després de patir una ruptura del tendó central de l’isquiotibial

L’FC Andorra ha comunicat que Jastin García pateix una ruptura del tendó central de l’isquiotibial dret. Així, el temps estimat de baixa és d’entre 12 i 14 setmanes (tres mesos). Després de les proves realitzades pels serveis mèdics del club, es confirma que Jastin pateix una ruptura del tendó central de l’isquiotibial dret. El temps estimat de baixa és d’entre 12 i 14 setmanes.
El jugador va ser substituït al minut 57 del duel d’aquest passat diumenge, que va enfrontar l’FC Andorra amb el Real Valladolid. Jastin ha participat en 28 partits de lliga aquesta temporada, en què ha aportat 3 gols i 2 assistències.