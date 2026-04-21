  • Jastin jugant contra el Valladolid en la darrera jornada. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

Jastin s’acomiada del que queda de temporada després de patir una ruptura del tendó central de l’isquiotibial

El jugador tricolor, que estarà tres mesos de baixa, va ser substituït al minut 57 del duel que va enfrontar l’FC Andorra amb el Real Valladolid

L’FC Andorra ha comunicat que Jastin García pateix una ruptura del tendó central de l’isquiotibial dret. Així, el temps estimat de baixa és d’entre 12 i 14 setmanes (tres mesos). Després de les proves realitzades pels serveis mèdics del club, es confirma que Jastin pateix una ruptura del tendó central de l’isquiotibial dret. El temps estimat de baixa és d’entre 12 i 14 setmanes.

El jugador va ser substituït al minut 57 del duel d’aquest passat diumenge, que va enfrontar l’FC Andorra amb el Real Valladolid. Jastin ha participat en 28 partits de lliga aquesta temporada, en què ha aportat 3 gols i 2 assistències.

