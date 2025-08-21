Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Jastin Garcia, avui durant la seva presentació oficial com a tricolor. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Aingeru Olabarrieta i Jastin Garcia exalten l’ambició d’un conjunt tricolor que no es nega a somiar en gran

Com ja ho han fet altres, ambdós destaquen la figura d'Ibai Gómez per aterrar a l'FC Andorra: "M'agrada molt la seva manera de treballar"

Si alguna paraula es pot extreure del rejovenit FC Andorra és ambició. De fet, l’han fet servir tant Jastin Garcia com Aingeru Olabarrieta en la seva presentació oficial com a tricolors, avui, després del punt sumat en el debut lliguer a Gran Canària. “Tots tenim moltes ganes i es nota cada dia entrenant, i això es trasllada després al camp”, ha mencionat el cedit per l’Athletic Club. Per la seva part, el del Girona ha assenyalat que l’equip “és molt valent, amb les idees clares i que sap què fer en cada moment”. I ha fet tota una declaració d’intencions: “Encara que siguem joves, no tenim por a res”.

Precisament del duel davant Las Palmas, en el qual tots dos van participar en la segona meitat –la millor dels pirenaics–, han celebrat l’empat, però també han lamentat no haver-se endut el triomf en els minuts finals. “Donem molt valor al punt. Era un camp complicat, contra un recentment descendit que sabem que lluitarà pels llocs de dalt”, ha proferit el basc, al que el portuguès ha afegit: “A guanyar el pròxim”.

Aingeru Olabarrieta, amb la samarreta de l’FC Andorra. | @FCANDORRA

Com ja ho han fet altres jugadors, Garcia i Olabarrieta han destacat la figura d’Ibai Gómez. Sobretot aquest darrer, procedent precisament de Lezama: “Ha estat bastant important en la decisió”, ha dit, fent referència al nou entrenador tricolor. “El parlar amb ell i que em transmetés aquesta confiança ha tingut molt a veure per prendre-la, i no m’ho vaig pensar”, ha afegit el de Luiaondo, a qui durant aquest mercat no li han faltat ‘núvies’.

En el cas de Garcia, ha recordat que la d’enguany no ha estat la primera vegada que se’l temptejava des del Principat, i s’ha mostrat content perquè s’hagi acabat donant: “Des del primer moment tenia clar que volia venir”. Així mateix, ha assegurat que l’FC Andorra, “per l’estil de joc”, és el conjunt “perfecte” per tornar a la seva millor versió. Respecte a Ibai: “M’agrada molt la seva manera de treballar, i m’ha demanat que sigui jo mateix i, sobretot, que gaudeixi”.

Jaume Nogués

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Vicky Jiménez es desfà d’Astra Sharma i es troba a només un duel d’accedir al quadre principal del US Open
El Sindicat d’Habitatge preveu iniciar l’activitat al setembre i volent recuperar l’organització de les persones afectades
S’estableix un pas controlat de combois a Os de Civís amb horaris fixos, però la carretera continuarà tancada al trànsit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Toni Gamero amplia el medaller andorrà als Jocs Mundials de Trasplantats amb un bronze en la modalitat de dards
  • Esports
La Federació Andorrana de Natació i l’empresa KONE renoven l’acord de patrocini
  • Esports
Jordina Caminal espera poder tornar als entrenaments a principis d’octubre després de la reexpansió d’esquena
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu