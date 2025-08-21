Aingeru Olabarrieta i Jastin Garcia exalten l’ambició d’un conjunt tricolor que no es nega a somiar en gran

Si alguna paraula es pot extreure del rejovenit FC Andorra és ambició. De fet, l’han fet servir tant Jastin Garcia com Aingeru Olabarrieta en la seva presentació oficial com a tricolors, avui, després del punt sumat en el debut lliguer a Gran Canària. “Tots tenim moltes ganes i es nota cada dia entrenant, i això es trasllada després al camp”, ha mencionat el cedit per l’Athletic Club. Per la seva part, el del Girona ha assenyalat que l’equip “és molt valent, amb les idees clares i que sap què fer en cada moment”. I ha fet tota una declaració d’intencions: “Encara que siguem joves, no tenim por a res”.
Precisament del duel davant Las Palmas, en el qual tots dos van participar en la segona meitat –la millor dels pirenaics–, han celebrat l’empat, però també han lamentat no haver-se endut el triomf en els minuts finals. “Donem molt valor al punt. Era un camp complicat, contra un recentment descendit que sabem que lluitarà pels llocs de dalt”, ha proferit el basc, al que el portuguès ha afegit: “A guanyar el pròxim”.
Aingeru Olabarrieta, amb la samarreta de l’FC Andorra. | @FCANDORRA
Com ja ho han fet altres jugadors, Garcia i Olabarrieta han destacat la figura d’Ibai Gómez. Sobretot aquest darrer, procedent precisament de Lezama: “Ha estat bastant important en la decisió”, ha dit, fent referència al nou entrenador tricolor. “El parlar amb ell i que em transmetés aquesta confiança ha tingut molt a veure per prendre-la, i no m’ho vaig pensar”, ha afegit el de Luiaondo, a qui durant aquest mercat no li han faltat ‘núvies’.
En el cas de Garcia, ha recordat que la d’enguany no ha estat la primera vegada que se’l temptejava des del Principat, i s’ha mostrat content perquè s’hagi acabat donant: “Des del primer moment tenia clar que volia venir”. Així mateix, ha assegurat que l’FC Andorra, “per l’estil de joc”, és el conjunt “perfecte” per tornar a la seva millor versió. Respecte a Ibai: “M’agrada molt la seva manera de treballar, i m’ha demanat que sigui jo mateix i, sobretot, que gaudeixi”.