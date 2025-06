Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra fa oficial que ‘Beto’ Company, l’Ethan Hunt tricolor, no continuarà a la banqueta el curs vinent

Oier Olazábal es va retirar abans que els pirenaics disputessin el play-off, sent el duel contra la 'Cultu' el darrer en què va formar part de l'equip

Ha protagonitzat una d’aquelles gestes que al gener, quan va agafar les regnes de l’FC Andorra, poca gent (per no dir ningú) creia una missió impossible. Així, ‘Beto’ Company, qui avui el club ha fet oficial que no continuarà a la banqueta la temporada vinent, s’ha convertit en l’Ethan Hunt tricolor. El tècnic català, qui acaba contracte aquest mes de juny, posa així punt final a la seva etapa al Principat després d’haver aconseguit retornar l’equip al futbol professional. El seu substitut serà Ibai Gómez.

Cal recordar que va arribar al país l’estiu passat per substituir Marcos Reina, fins llavors entrenador assistent. Amb la destitució de Ferran Costa, i en no tenir cap recanvi lligat, la directiva pirenaica va decidir sortir momentàniament del pas fent que agafés les regnes d’un equip que ocupava el 10è lloc i es trobava a quatre punts del play-off, i ha acabat sent un dels pilars. De fet, des de l’FC Andorra defensen que el seu nomenament va ser “una decisió que s’ha demostrat totalment encertada”, tot agraint “l’excel·lent” feina de Company “en un curs ple d’alts i baixos” i posant en valor “la seva valentia per fer-se càrrec de la banqueta en un moment tan complicat”.

Amb el vallenc com a primer tècnic, l’equip va tornar en poques jornades entre els cinc primers classificats, d’on no va acabar sortint. Va encapçalar 17 duels de la fase regular de la lliga, sumant fins a nou victòries, cinc empats i només tres derrotes per cloure en quarta posició i jugar-se les castanyes al play-off. I en aquesta ronda? Doncs tres triomfs i només un empat, el de l’anada contra la ‘Ponfe’, sent precisament aquell l’únic gol que els tricolor van rebre en tota la fase. Tot plegat per acabar assolint l’objectiu i tornant a Segona Divisió.

Oier, retirat

En una entrevista que va oferir a Relevo ja va apuntar que aquesta temporada podia ser l’última. I així ha estat. De fet, ni l’ha finalitzat. Oier Olazábal va penjar els guants just després del darrer partit de l’FC Andorra a la fase regular de la Primera RFEF, aquell empat a u contra la ‘Ponfe’ al Reino de León, i tot i aparèixer a les convocatòries en els posteriors duels de play-off, el porter basc ja ni s’entrenava ni, evidentment, viatjava amb l’equip. Aquest curs ha jugat 13 partits, 12 de lliga i un de Copa del Rei, tots ells sota les ordres de Ferran Costa, sent el darrer la derrota per 3-0 davant l’Arenteiro, al gener.