Automobilisme

J.M. Smörg signa una doble victòria al Jarama per situar-se líder provisional de l’Iberian Supercars

El resident assenyala que tant ell com el seu company, Javi Macías, "ens vam sentir molt còmodes des del primer dia"

J.M. Smörg va protagonitzar un magnífic cap de setmana al Circuit del Jarama, traçat que va acollir la segona prova de l’Iberian Supercars. El resident, acompanyat per Javi Macías, van portar al més alt del podi el BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport en les dues curses, fet que els col·loca també al capdavant de la classificació general.

Macías va prendre la sortida a la primera cursa i es va mantenir al lideratge fins al relleu amb Smörg després de 14 voltes. Tot i un ‘safety car’ que va compactar el grup a les últimes voltes, l’espanyol amb llicència andorrana va mantenir el control de la classificació i va certificar la victòria a la línia de meta. A la segona cita es van invertir els papers i Smörg va fer el primer relleu, interromput a l’inici per una bandera vermella. Després de la represa, es va mantenir al capdavant fins a l’aturada a boxes, deixant el volant del BMW a Macías, que va consolidar el lideratge. La cursa va acabar de manera abrupta per una altra bandera vermella, però això no els va impedir el triomf.

“Ha estat un cap de setmana extenuant per la calor, però alhora molt gratificant per a tot l’equip. El Jarama és un circuit realment complicat, on si no hi tens prou confiança no només perds temps, sinó que pots tenir un accident molt fort”, va comentar Smörg, destacant que “ens vam sentir molt còmodes des del primer dia”. La pròxima cita, després de l’estiu a València.