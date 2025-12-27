Irineu Esteve i Gina Del Rio competeixen al Tour de Ski amb sis proves entre Dobbiaco i Val di Fiemme

El Tour de Ski, una de les cites més destacades del calendari de la Copa del Món d’esquí de fons, arrenca aquest diumenge amb sis proves repartides entre Dobbiaco i Val di Fiemme, a Itàlia. La competició comptarà amb la participació dels fondistes andorrans Irineu Esteve i Gina del Rio.
El Tour començarà a Dobbiaco, on es disputaran quatre curses fins a l’1 de gener. El programa s’obrirà diumenge 28 amb l’sprint en estil lliure, amb les qualificacions previstes a les 11.45 hores i les finals a les 14.15 hores. L’endemà, dilluns 29, tindran lloc els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, amb la prova masculina a les 11.45 hores i la femenina a les 14.45 hores.
Després d’una jornada de descans dimarts 30, dimecres 31 es disputarà una de les novetats d’aquesta edició: els 5 quilòmetres heat en estil lliure, amb sortides en grups reduïts i classificació segons el temps acumulat. La cursa masculina començarà a les 11.30 hores i la femenina a les 14.30 hores. El bloc de Dobbiaco es tancarà dijous 1 amb els 20 quilòmetres persecució en estil clàssic.
Un cop finalitzades les proves a Dobbiaco, la competició es traslladarà a Val di Fiemme, on es disputaran les dues darreres curses. Dissabte 3 tindrà lloc l’sprint en estil clàssic, amb qualificacions a les 12.15 hores i finals a les 14.45 hores. El Tour es clourà diumenge 4 amb la tradicional pujada a l’Alpe Cermis, una prova de 10 quilòmetres en estil lliure amb sortida en massa a les 11.30 hores en categoria masculina i a les 15.30 hores en la femenina.
Irineu Esteve afronta el Tour amb l’objectiu d’anar millorant les sensacions al llarg dels dies. El fondista andorrà ha explicat que l’equip intentarà “anar de menys a més” i arribar a Val di Fiemme en les millors condicions possibles. En la preparació prèvia, combina entrenaments suaus en estil clàssic i lliure, així com proves de material.
En aquest inici de temporada, Esteve ha obtingut una 41a posició als 10 quilòmetres en clàssic de Ruka i una 63a als 20 quilòmetres mass start en lliure. A Trondheim, va ser 45è a l’skiathlon i 39è als 10 quilòmetres en lliure.
Per la seva banda, Gina del Rio arriba al Tour de Ski com a líder de la classificació U23 de la Copa del Món, amb 195 punts acumulats. L’andorrana ve de signar resultats destacats a Davos, on va ser 13a a l’sprint i 12a als 10 quilòmetres en lliure, el seu millor resultat fins ara en una prova de distància.
Del Rio ha explicat que les sensacions prèvies a l’inici del Tour són positives i que ha compartit entrenaments amb fondistes internacionals de primer nivell. Un dels seus objectius és mantenir el dorsal de líder U23 en les pròximes proves del calendari.
En paral·lel, Carla Mijares competirà aquest diumenge a la cursa nocturna de la Copa del Món d’eslàlom a Semmering, a Àustria. La primera mànega està prevista per a les 14.15 hores i la segona per a les 17.45 hores. Mijares arriba a la cita després d’uns dies de preparació a Àustria i Andorra, amb l’objectiu de completar una cursa regular.