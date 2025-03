Irineu Esteve i Gina del Rio, 26è i 25a en els 10km individuals en clàssic dels Mundials de Trondheim

Irineu Esteve ha finalitzat 26è a la cursa de 10 quilòmetres individuals en clàssic dels Campionats del Món de Trondheim (Noruega), una cursa marcada per una intensa nevada amb què ha despertat Trondheim, la qual ha condicionat molt el treball amb els esquís. Per la seva part, Gina del Rio ho ha fet en la 25a plaça.

L’andorrà ha anat de menys a més a la cursa, amb una primera de les dues voltes en què li ha costat agafar el ritme. Al quilòmetre 3,2 feia el 46è crono amb 41 segons perduts, mentre que en acabar el primer gir se situava 37è amb +51,1 segons perduts. El segon l’iniciava amb millor ritme i al quilòmetre 7 se situava 28è amb just un minut perdut. Finalment, el fondista entrava en meta marcant un crono de 29’40,5, a 1’23,9 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo. L’han acompanyat al podi els també noruecs Eric Valnes (+8,8) i Harald Oestberg Amundsen (+11,0).

“Ha estat una carrera molt complicada per les condicions […] La primera volta l’he fet molt lent, no he sabut esquiar molt bé per aquestes condicions i no m’he trobat bé”, ha indicat Esteve, qui ha assenyalat que a la segona ha acabat “més fort”. “Ara toca analitzar si teníem bons esquís o no i intentar mirar de cara als 50 quilòmetres skating de dissabte”, ha completat.

D’altra banda, del Rio ha assolit un temps 33’06,4, a 2’46,6 de la vencedora, la sueca Ebba Andersson, acompanyada a podi per la noruega Therese Johaug i la també sueca Frida Karlsson.

La pirenaica anava marcant pràcticament els millors cronos de les corredores que havien sortit al davant d’ella. Després, al pas de les favorites, en el km 3,2 feia el 22è temps amb 42 segons perduts, per arribar a l’equador amb +1.25 en la 28a posició. A la segona volta feia el pas pel km 7 en 26a plaça amb +2.06, per arribar finalment a meta 25a.

“Tècnicament, m’he sentit còmoda amb els esquís, de forma he pogut fer una progressió […] Per a mi significa molt, crec que hem fet un bon treball tot i que encara hi ha feina a fer“, ha comentat l’esquiadora.