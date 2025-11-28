Irineu Esteve acaba 41è en el seu debut a la Copa del Món de Ruka: “No teníem el feeling ni les condicions necessàries”

Irineu Esteve ha iniciat aquest divendres la seva participació a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) amb una 41a posició en la prova dels 10 km individuals en estil clàssic. L’andorrà ha signat una cursa de menys a més, després d’un primer quilòmetre complicat en què ha cedit més de disset segons respecte al millor temps, fet que l’ha situat d’entrada lluny del top-30. Amb el pas dels minuts, però, ha anat millorant parcials i recuperant posicions: des del 66è lloc al km 3 fins al 55è al km 5, en clara progressió i situant-se fins i tot a tretze segons del tall del trentè.
Aquest ritme creixent s’ha mantingut als trams posteriors. Al km 6,1 figurava en 48a posició i al km 8 escalava fins al 45è lloc. Finalment ha tancat la cursa amb un registre de 23:42.0, a 1:11.2 del vencedor, el noruec Martin Loewstroem Nyenget, i a només 11 segons de la 30a plaça, ocupada per l’italià Federico Pellegrino.
Tot i la remuntada, Esteve ha admès que “l’inici ha estat molt lent” i que, malgrat trobar-se bé físicament, “els temps sobretot a l’inici eren molt dolents”. L’esquiador ha explicat que els esquís “eren ràpids”, però que el faltava “’agarre’ a les pujades”, un factor que l’ha obligat a sortir de la traça i córrer en alguns punts. A més, ha afegit que “no teníem el feeling ni les condicions necessàries” per deixar lliscar bé l’esquí en els trams més favorables, aspectes que han fet que es perdessin segons valuosos. Amb tot, s’ha mostrat moderadament optimista i ha recordat que “els temps estan molt junts” i que, si polen alguns detalls, “es poden escalar moltes posicions” en les pròximes cites, amb la mirada posada especialment en la mass start de 20 km skating de diumenge.
Esteve destaca que si milloren alguns detalls “es poden escalar moltes posicions” en les pròximes cites
Des del cos tècnic, el responsable de l’equip nacional d’esquí de fons, Xabier del Val, ha considerat que Esteve “ha sortit lent”, però ha destacat la millora durant la segona volta, tot i remarcar també que la manca de ‘grip’ als esquís ha estat decisiva en un inici de cursa molt exigent en pujada.
Gina del Rio debuta demà a l’sprint
Demà serà el torn de Gina del Rio, que afrontarà el seu debut de temporada a l’sprint en clàssic. Les qualificacions es disputaran a partir de les 8.55 hores i les finals a les 11.25 hores. L’andorrana reconeixia que encarar aquesta primera cursa li genera “ganes de començar la temporada”, tot i que és conscient que les proves inicials “són les més complicades”. Malgrat això, ha assegurat que té motivació per veure “on està situada dins el circuit de Copa del Món” i per continuar “sumant experiència”. Diumenge també participarà en els 20 km skating, previstos per a les 11.45 hores.