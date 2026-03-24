Íria Medina torna a pujar al podi sent tercera al gegant NC de Pozza i signant la seva segona millor cursa de l’any

Avui s’ha celebrat a Pozza di Fassa el gegant corresponent al Nacional absolut d’Estònia, prova en la qual Íria Medina ha assolit el seu cinquè podi de la temporada. Concretament, ha estat tercera i ha assolit el segon millor resultat de la temporada en aquesta disciplina després de signar un temps d’1’38.35, a 0.70 de l’alemanya Jessica Hilzinger, la vencedora.
Com s’ha esmentat, aquest és el seu cinquè podi del curs, ja que suma dues segones posicions i tres terceres. També va ser quarta al gegant del passat dia 18, també a Pozza i també cursa NC, en aquest cas de Letònia. “A la primera mànega li ha costat la part de dalt, amb una errada, i al mur, que estava bastant recte, ha tingut un parell de desequilibris i se n’ha anat cap al darrere”, ha esmentat el seu entrenador, Ibon Mintegui, afegint que a la segona “ha interpretat molt bé la part de dalt”.
En homes, Marc Fernández ha acabat 21è amb un crono d’1’37.84, a 3’40 del francès Flavio Vitale, qui s’ha imposat amb 1’34.44. Per la seva part, a la primera mànega ha quedat fora Bartumeu Gabriel.