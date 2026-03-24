Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Medina, avui al podi de Pozza di Fassa.
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Íria Medina torna a pujar al podi sent tercera al gegant NC de Pozza i signant la seva segona millor cursa de l’any

L'andorrana assoleix el seu cinquè podi de la temporada, ja que suma dues segones posicions i tres terceres, a més d'un quart lloc també a Pozza

Avui s’ha celebrat a Pozza di Fassa el gegant corresponent al Nacional absolut d’Estònia, prova en la qual Íria Medina ha assolit el seu cinquè podi de la temporada. Concretament, ha estat tercera i ha assolit el segon millor resultat de la temporada en aquesta disciplina després de signar un temps d’1’38.35, a 0.70 de l’alemanya Jessica Hilzinger, la vencedora.

Com s’ha esmentat, aquest és el seu cinquè podi del curs, ja que suma dues segones posicions i tres terceres. També va ser quarta al gegant del passat dia 18, també a Pozza i també cursa NC, en aquest cas de Letònia. “A la primera mànega li ha costat la part de dalt, amb una errada, i al mur, que estava bastant recte, ha tingut un parell de desequilibris i se n’ha anat cap al darrere”, ha esmentat el seu entrenador, Ibon Mintegui, afegint que a la segona “ha interpretat molt bé la part de dalt”.

En homes, Marc Fernández ha acabat 21è amb un crono d’1’37.84, a 3’40 del francès Flavio Vitale, qui s’ha imposat amb 1’34.44. Per la seva part, a la primera mànega ha quedat fora Bartumeu Gabriel.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu