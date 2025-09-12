Íria Medina i Clàudia Garcia entrenen a Xile amb bones sensacions abans de començar al desembre les curses

Les curses d’Íria Medina i Clàudia Garcia no arribaran fins al mes de desembre. Així, ara és el moment de treballar i entrenar, i és el que estan fent juntament amb el seu tècnic Ibon Mintegui a Corralco (Xile) des que van arribar el passat 23 d’agost. “Estem fent bons entrenaments, amb molt bones actituds i continuem evolucionant”, ha explicat precisament Mintegui, qui ha recordat que Garcia està tornant de la recuperació de l’operació al genoll i Medina està treballant amb el nou material, amb el qual té molt bones sensacions.
Amb tot, els entrenaments de totes dues són dirigits especialment al gegant, amb una mica de velocitat i algunes sessions d’eslàlom. En tot cas, Garcia se centrarà en gegant, mentre que Medina ho farà en les cites d’eslàlom. “El treball que estem fent ara és de tècnica base, agafant hàbits i eliminant coses que no ens funcionen, estem ajustant les línies i treballant amb el material, per agafar els ‘setups’ adequats per la temporada”, ha explicat l’entrenador.
L’equip serà a Corralco fins al 2 d’octubre, quan tornaran a Andorra. La pròxima estada serà a Levi (Finlàndia), del 25 d’octubre al 10 de novembre.