Esquí alpí

Íria Medina i Àlex Rius, campions d’Andorra de gegant

Demà es disputaran quatre gegants FIS, dos en homes i dos en dones, per evitar competir el dimecres perquè es preveu mal temps

Avui ha començat el Campionat d’Andorra amb un primer gegant que ha deixat a Íria Medina i a Àlex Rius com a nous campions de la disciplina. A més, Medina ha millorat punts FIS, com també ho han fet Cande Moreno i Ainhoa Piccino.

Podi andorrà femení: Medina, Moreno i Piccino

A la cursa femenina, Medina s’ha imposat amb un crono de 2’11.00 sobre la italiana Maria Sole Antonini (+0.22) i Moreno (+1.24). La tercera andorrana al Nacional, doncs, ha estat Piccino, qui ha finalitzat vuitena. No han pogut completar la primera mànega Isabella Pérez, Carla Mijares i Clàudia Garcia.

Amb tot, Medina no només s’ha imposat, sinó que ha marcat 28.83, quan fins al moment la seva millor cursa n’havia fet 42.46, a Alleghe el passat desembre. Així mateix, Moreno n’ha marcat 38.39, amb la qual cosa també ha millorat punts. Aquesta temporada n’havia fet 47.69 al gegant FIS de la Molina en què va aconseguir la victòria el passat mes de febrer, i deixarà enrere els 204.33 actuals. Igualment ha millorat punts Piccino, qui n’ha marcat 110.25. Fins ara tenia 126.15 i ha millorat la seva millor cursa fins al moment, que era el gegant FIS de Formigal, del març, quan va fer 123.59 punts.

Podi andorrà masculí: Rius, Cornella i Gabriel

A la carrera masculina, Rius s’ha proclamat campió d’Andorra per davant de Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel. Així mateix, la prova ha estat guanyada per l’italià Francesco Zucchini, amb 2’04.75, i han completat el podi el també italià Davide Leonardo Seppi amb +0.55, i l’espanyol Albert Ortega, amb +0.60. Rius ha estat 13è, Cornella 14è, Gabriel 17è, Robert Solsona 18è, Jan Visa 26è, Marcel Pérez 30è, Èric Mitjana 31è, Carlos Salinas 32è, Antoni Bea 36è i Marc Delgado 38è. No han completat la primera mànega Jordi Rogel, Pere Cornella, Pirmin Estruga, Martí Llort, Maià Font, Èric Ebri i Marc Fernández.

Demà es disputaran quatre gegants FIS, dos en homes i dos en dones per evitar competir el dimecres, que donen mal temps, i quan estava prevista una altra jornada de gegant.