Íria Medina assoleix la quarta posició a Chapelco i se situa en segon lloc de la classificació general a la SAC de gegant

Avui s’ha disputat a Chapelco (Argentina) una primera cursa de la Copa de Sud-amèrica, amb un gegant i participació andorrana tant en dones com en homes. En aquest sentit, Íria Medina ha estat la millor finalitzant en quarta posició per situar-se segona a la general SAC, mentre que en homes els més destacats han estat Bartumeu Gabriel i Maià Font, 23è i 24è, respectivament.
En dones, Medina ha finalitzat quarta amb un 2’37.71, a 1.65 de la guanyadora, l’argentina Francesca Baruzzi, i a 0.17 del podi que ha tancat la suïssa Eliane Stoessel. Segona ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger. Val a dir que la tricolor se situava tercera a la primera mànega amb +0.64, mentre que a la segona ha fet el quart temps amb +1.01 per ser finalment quarta.
Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega
Amb la plaça d’aquest primer gegant SAC de Chapelco, ha guanyat una posició en la general de la Copa de Sud-amèrica de la disciplina i ara és segona amb 150 punts, pels 180 que manté l’estatunidenca Kjersti Moritz. Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega. Demà, però, tindrà una nova oportunitat, ja que es disputa un segon gegant SAC.
En la cursa masculina, Gabriel ha estat 23è amb 2’37.40, mentre que Font ha finalitzat 24è amb 2’37.64. Gabriel era 19è a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 26è temps. Per la seva part, Font era 34è a la primera, però feia una millor segona amb el 19è temps de mànega. La victòria ha estat per a l’estatunidenc Nicholas Unkovskoy, amb 2’33.17. Així mateix, Max Black-Roca acabava 31è amb 2’38.31, pels 2’38.38 que feia Àlvar Calvo en la 32a posició, i Jan de Visa finalitzava 43è amb 2’41.77.