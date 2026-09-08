Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Íria Medina durant una competició anterior. | FAE
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Esquí alpí

Íria Medina assoleix la quarta posició a Chapelco i se situa en segon lloc de la classificació general a la SAC de gegant

En la prova masculina, els més destacats de la cita argentina han estat Bartumeu Gabriel i Maià Font, amb la 23a i 24a plaça, respectivament

Avui s’ha disputat a Chapelco (Argentina) una primera cursa de la Copa de Sud-amèrica, amb un gegant i participació andorrana tant en dones com en homes. En aquest sentit, Íria Medina ha estat la millor finalitzant en quarta posició per situar-se segona a la general SAC, mentre que en homes els més destacats han estat Bartumeu Gabriel i Maià Font, 23è i 24è, respectivament.

En dones, Medina ha finalitzat quarta amb un 2’37.71, a 1.65 de la guanyadora, l’argentina Francesca Baruzzi, i a 0.17 del podi que ha tancat la suïssa Eliane Stoessel. Segona ha estat l’alemanya Jessica Hilzinger. Val a dir que la tricolor se situava tercera a la primera mànega amb +0.64, mentre que a la segona ha fet el quart temps amb +1.01 per ser finalment quarta.

Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega

Amb la plaça d’aquest primer gegant SAC de Chapelco, ha guanyat una posició en la general de la Copa de Sud-amèrica de la disciplina i ara és segona amb 150 punts, pels 180 que manté l’estatunidenca Kjersti Moritz. Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega. Demà, però, tindrà una nova oportunitat, ja que es disputa un segon gegant SAC.

En la cursa masculina, Gabriel ha estat 23è amb 2’37.40, mentre que Font ha finalitzat 24è amb 2’37.64. Gabriel era 19è a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 26è temps. Per la seva part, Font era 34è a la primera, però feia una millor segona amb el 19è temps de mànega. La victòria ha estat per a l’estatunidenc Nicholas Unkovskoy, amb 2’33.17. Així mateix, Max Black-Roca acabava 31è amb 2’38.31, pels 2’38.38 que feia Àlvar Calvo en la 32a posició, i Jan de Visa finalitzava 43è amb 2’41.77.

Medina afronta una nova temporada centrada en gegant, però amb la novetat d’incloure el supergegant

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Espot situa la pràctica d’avortaments al país com la «línia vermella» que podria conduir a l’abdicació del copríncep
Els grups confronten visions sobre el balanç de la legislatura i els grans reptes que Andorra encara té pendents
Ensenyat insta a culminar els reptes de la legislatura i admet que l’habitatge continuarà sent «urgent» el 2027

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 06/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Penya Encarnada

1

Atlètic Escaldes

1

  • 06/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Ordino

2

  • 06/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

1

Ranger's

1

  • 06/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Esperança

2

Inter Escaldes

2

  • 05/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

0

FC Santa Coloma

3

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra signa el pitjor inici de curs des que competeix professionalment amb només tres punts de 12 possibles
  • Esports
El MoraBanc Andorra jugarà un amistós contra l’UCAM Múrcia dimarts vinent al pavelló Príncipe Felipe de San Javier
  • Esports
Oriol Pi finalitza la 4 Stage MTB Race Lanzarote amb una setena posició Elit i amb la vuitena plaça de la general
Entrevistes esportives
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu