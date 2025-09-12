Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de la Supercopa d'Andorra de l'any passat. | Arxiu ANA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida

Volen disputar la cita en ple ritme de competició, per la qual cosa no ho consideren oportú sense el rodatge de les primeres jornades lligueres

Si les dues primeres jornades de la Multisegur Assegurances ja han quedat posposades –per l’entramat amb les quotes d’immigració–, ara també podria passar el mateix amb la Supercopa. Tal com va informar ahir aquesta casa, els dos conjunts que la disputaran, l’Inter d’Escaldes i l’Atlètic d’Escaldes, s’han reunit aquest matí per prendre una decisió al respecte, i l‘acord ha estat ajornar-la si la lliga nacional no ha començat.

La Supercopa està programada per al dimecres dia 24 d’aquest mes a l’Estadi de la FAF, mentre que l’inici de la Multisegur es podria donar el primer cap de setmana d’octubre, tot i que si els ‘timings’ van bé podria ser l’anterior. En aquest sentit, els dos conjunts escaldencs volen disputar la cita en el calendari marcat, però en ple ritme de competició, per la qual cosa no ho consideren oportú sense el rodatge de les primeres jornades lligueres.

Amb tot, el matx manté momentàniament la data, malgrat que caldrà esperar a l’avançament dels esdeveniments per acabar de confirmar-ho.

La FAF confirma que les dues primeres jornades de la Multisegur es posposen per l’afer amb les quotes d’immigració

Llegir
