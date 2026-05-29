  • La ministra de Cultura, Mònica Bonell, a la inauguració d'enguany. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
85a edició de la cita madrilenya

Andorra torna a ser present a la Feria del Libro amb un estand propi i una oferta de 160 títols en català i castellà

Vuit editorials del Principat exhibeixen les seves novetats al certamen amb l’objectiu de reforçar la projecció exterior de la literatura andorrana

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participa en la 85a Feria del Libro de Madrid, la qual té lloc del 29 de maig al 14 de juny al Parque del Retiro a la capital espanyola. En aquest sentit, la ministra Mònica Bonell s’hi ha desplaçat per assistir a la inauguració i ha pogut visitar l’estand tricolor. Aquesta és la quarta vegada que el Principat tindrà oficialment un estand a la mostra, en què s’agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra. La temàtica d’enguany gira entorn de l’humor.

Els objectius de la presència, han mencionat, són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país. En total s’ofereix al públic madrileny 160 títols en català i castellà.

Els editors que prenen part a la fira són: Publicacions del Govern d’Andorra, Editorial Andorra, Anem Editors, Trotalibros Editorial, Editorial i Acadèmia Masegosa, Llamps i trons, Editorial Medusa i Edicions Marinada. Aquesta edició s’ha previst signatures el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig de Jorge Cebrián, autor de ‘L’estafador que va ser rei d’Andorra’ (Anem Editors).

