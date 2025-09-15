Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cartell de la jornada. | IAD
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Jornades de treball

Impuls als protocols d’assetjament en l’esport amb jornades de treball i formació

L’Institut Andorrà de les Dones i l’Andorra Esports Clúster organitzen conjuntament les segones jornades de treball

L’Institut Andorrà de les Dones i l’Andorra Esports Clúster organitzen conjuntament les segones jornades de treball en el marc de l’acord de col·laboració establert per impulsar formacions i accions que fomentin entorns segurs i relacions de respecte en tots els àmbits de la societat. Aquestes jornades, que compten amb el patrocini de FEDA i la col·laboració de la secretaria d’Estat de Joventut i Esports del Govern, se centren en la necessitat que totes les entitats del país disposin, abans del 18 d’octubre, dels protocols d’assetjament i per raó de sexe que estableix la normativa vigent.

La formació tindrà lloc el 25 de setembre, de 9.30 a 13 hores, a les dependències del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO).

Durant la sessió, l’empresa Tarinas Recursos Humans oferirà una ponència d’assessorament jurídic i un taller pràctic que ajudarà les entitats a dissenyar i implementar els seus protocols. També es tractarà la seva integració dins dels Plans d’Igualtat i es presentarà co-resol, la solució de canal d’alertes digital específic per a entitats, en la millora de la detecció precoç i benestar mental. Per concloure FEDA compartirà amb els participants algunes bones pràctiques i la secretaria d’Estat de Joventut i Esports exposarà la feina feta en referència a la salvaguarda en l’esport.

Les jornades oferiran un espai per resoldre dubtes sobre l’aplicació del decret 478/2023, de l’11 d’octubre de 2023, pel qual s’aproven les disposicions mínimes en matèria de mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i altres entitats del sector privat que cal implementar en compliment a la normativa vigent.

Comparteix
Notícies relacionades
El pilot resident John Smörg escala al podi de València per partida doble en la la tercera prova de la temporada
Nou podi de Joan Vinyes en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres
La FAT enceta una cita important amb l’europeu sub-18 d’Àustria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El primer triatló de la Seu d’Urgell compta amb més de 50 participants d’Andorra, Catalunya i València
  • Esports, Uncategorized
El MoraBanc afronta el Trofeu Andorra la Vella davant el Baxi Manresa com un ‘partit important’
  • Esports
Gómez: “Els equips que aconsegueixen èxits a curt i llarg termini són els que, tot i estar malament, no perden”
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu