Implementar el VAR a Andorra no és ara per ara factible per un tema econòmic

El nivell futbolístic al país incrementa a passes agegantades, sobretot el de la principal lliga nacional, la Multisegur Assegurances. Ara bé, continuar amb la seva professionalització implica millores com la implementació de l’Àrbitre Assistent de Vídeo, més conegut com a VAR –de l’anglès Video Assistant Referee–, una opció que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) no veu factible, almenys en l’actualitat.

El principal motiu d’aquesta actual negativa és l’econòmic. Implantar el sistema de videoarbitratge costa entorn els quatre i els cinc milions d’euros, quantitat a la qual posteriorment s’ha de sumar el cost de cada partit tot tenint en compte la infraestructura per a la sala d’operacions de vídeo, el VOR. Una xifra total que la FAF no està disposada a pagar.

Ara bé, el secretari general de l’ens futbolístic, David Rodrigo, ha recordat a EL PERIÒDIC que també existeix el VAR Light, pel qual la FIFA n’està acabant de fer proves i que depenent dels costos “sí que es podria implementar”. Es tracta d’una opció que la federació ja va estudiar fer servir a partir d’aquesta temporada, tot i que finalment no ha estat així, i consta d’una versió més ‘bàsica’ reduint en més de la meitat el nombre de càmeres així com els requisits per la sala VOR.

Doncs, en quines xifres s’hauria de moure aquest VAR Light perquè la FAF estigués disposada a implementar-lo? Segons fonts de l’ens, entorn els 100.000 euros per curs. En aquesta fórmula, cal destacar, també entrarien els clubs andorrans, «ja que si el volen haurien de participar» econòmicament.

Formació

El secretari general de la FAF també ha volgut fer èmfasi a l’actual situació de l’arbitratge, el qual diu que, independentment del resultat, sempre està al focus. “S’ha de fer molta didàctica perquè tots els jugadors de tots els clubs se n’adonin de com de complicat és xiular un partit”, ha comentat en aquest sentit, tot destacant els projectes que fan des de la federació futbolística al respecte com el RespectAND, una iniciativa creada l’any 2015 amb la voluntat de mantenir les bones relacions entre els jugadors, els àrbitres i, fins i tot, els espectadors.