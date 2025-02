La FAF està disposada a cohabitar amb l’FC Andorra a Encamp, però en cap cas a convertir-lo en prioritat

L’opció a què l’FC Andorra continuï a l’Estadi Nacional té cada vegada menys força malgrat sigui la seva prioritat. De fet, segons ha pogut saber aquest mitjà, que els tricolor hagin de deixar-lo un cop acabi aquesta temporada és una alternativa gairebé tancada. És a dir, tot passa per l’estadi encampadà de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) si volen continuar al país l’any vinent, on la mateixa federació ha assegurat avui a EL PERIÒDIC que l’entitat amb Gerard Piqué com a màxim accionista no serà en cap cas la prioritat.

Doncs, aquella “fórmula” que la setmana passada des del Govern van titllar de viable, fent que els equips de la FAF puguin jugar al Nacional o qualsevol altra infraestructura del país perquè l’FC Andorra tingui certa prioritat a Encamp, queda descartada. “No tindran prioritat perquè per a nosaltres és la selecció absoluta, en tot cas hi hauria una cohabitació”, ha comentat el secretari general de l’ens futbolístic, David Rodrigo. El combinat dirigit per Koldo Álvarez de Eulate juga aproximadament cinc partits com a local a l’any, i en aquests “la UEFA vol la gespa en una condició excel·lent”.

Com a molt se’ls podria sumar algun matx puntual de la sub21, depenent del rival i del públic previst, però la resta de temps la instal·lació encampadana sí que podria estar disponible per a l’FC Andorra, que en tot cas sí que tindria preferència enfront dels partits de la Lliga Multisegur que també es volen desenvolupar a la parròquia liderada per Laura Mas. “És bàsicament aplicar el sentit comú. El cap de setmana que hi hagués l’FC Andorra no hi hauria lliga nacional, sí el dia que juguin fora, sempre que la gespa no estigui patint”, ha esmentat Rodrigo.

Demanat per les negociacions entre la federació i el club presidit per Ferran Vilaseca, el secretari general ha apuntat que a mitjan desembre van acordar reunir-se a principis d’aquest 2025, una trobada que ara com ara encara no ha tingut lloc. Amb qui sí que s’ha assegut la FAF per tractar el tema és amb l’Executiu, la setmana passada. “Volen que l’FC Andorra continuï al país i volien veure si poden encabir-se a Encamp, una opció que la federació ha estat oberta a fer en tot moment, com ha dit sempre el president –Fèlix Álvarez–”, ha recordat Rodrigo.

La instal·lació d’Encamp, funcional el 30 de març

L’estadi de la FAF està pràcticament acabat, ja que hauria de ser totalment funcional a partir del 30 de març. Els darrers serrells són pràcticament pel que fa a les instal·lacions: la seu social, els interiors de pladur –el cablejat està gairebé tot passat–, algun aspecte de la zona VIP i polir detalls dels vestidors, ja pràcticament acabats. La data d’inauguració està més que clara, el 7 de juny amb la visita d’Anglaterra per la fase de classificació per al Mundial del 2026. Abans, però, segurament es farà algun tast amb alguna competició nacional. En darrer lloc, David Rodrigo ha assenyalat que la gespa col·locada a l’estadi d’Encamp és híbrida i calefactada, igual que a l’Estadi Nacional, però amb un punt més de qualitat.