Ibai Gómez, contundent després de la dura derrota contra el Màlaga: “Ha sigut el pitjor partit que hem fet fins ara”

L’FC Andorra va patir diumenge la derrota més dura de la temporada després de perdre 4-1 contra el Màlaga. Els tricolor, que arribaven amb tres partits sense guanyar a l’esquena, van sumar el quart i ho van fer en un partit, qualificat pel seu entrenador, Ibai Gómez, com el “pitjor que hem fet fins ara”.
I és que fins ara, l’entrenador basc sempre havia fet una lectura positiva de les derrotes o els empats assegurant no estar preocupat, però la derrota a Andalusia ha canviat la seva percepció. “Avui sí que ho estic [preocupat]. Fins ara havia dit que sortíem d’una mala ratxa de resultats, però amb bones sensacions. Avui, ni les sensacions ni el resultat”, ha afirmat Gómez.
En aquest sentit, l’entrenador ha assumit tota la culpa del que va passar a la Rosaleda: “El màxim responsable soc jo”. El tècnic ha destacat que “ens hem de recarregar d’energia i confiança, començant per mi, per reconèixer els errors que he comès en la preparació del partit i entendre’n les raons, per poder aprendre i créixer”.
Quant als aspectes del duel a millorar, Gómez ho té clar: “Vam ser pitjors que el Màlaga en la fase ofensiva. Vam ser pitjors que el Màlaga en la fase defensiva. Vam ser pitjors que el Màlaga en precisió. Vam ser menys intensos que el Màlaga. Van ser absolutament superiors a nosaltres”, ha subratllat.
Així, l’entrenador ha apuntalat que l’aspecte físic ha estat clau en la diferència entre els dos equips. “Aquesta setmana realment vaig pensar que l’equip estava més cansat, i avui crec que s’ha confirmat. Així que també hem d’avaluar la feina que hem fet una mica i veure què es pot millorar”, ha dit.
En una derrota d’aquestes característiques, l’aspecte físic potser és un dels motius, però no tots. I Gómez n’és conscient. “Vam insistir en altres coses quan sabíem que era un equip —i ho vaig dir a la roda de premsa i durant la setmana als jugadors— que, en termes d’atac i transicions, cada cop que tenen la pilota, són un molt bon equip, i avui ho han demostrat”. Entrant en detall d’un dels aspectes tàctics en el qual els andorrans van ser superats, Gómez destaca les transicions. “Han estat molt superiors, i, a més, han guanyat pràcticament tots els duels i segones jugades”.
En aquesta línia, el tècnic creu que “moltes vegades no és només una qüestió d’energia, sinó també de col·locació i posicionament, i aquí és on la meva feina entra en joc, i per això em sento responsable.” Pel que fa a la falta de gol, Gómez ha apuntat que ja eren conscients del problema, però que en altres partits “almenys creàvem ocasions” i avui pràcticament no n’hem tingut”.
En definitiva, Gómez s’ha mostrat contundent després de la derrota. “Me’n vaig enfadat. Perquè al final no és només pels resultats, sinó també per les sensacions que porto aquestes últimes tres setmanes”. D’aquesta manera, el líder del projecte ha estat el primer a reconèixer les seves errades “he fet coses malament” i ha remarcat la importància “d’analitzar, treballar i confiar en el que fem”, ha finalitzat.