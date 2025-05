ACB

“Ha guanyat qui ho ha desitjat més”, apunta Joan Plaza després de caure davant el Girona

El tècnic ha reconegut la falta d’intensitat i encert del seu equip en un partit clau per assegurar la permanència a la Lliga Endesa

Davant la derrota del MoraBanc Andorra contra el Bàsquet Girona (80-87), Joan Plaza ha destacat en roda de premsa que “ha guanyat qui ho ha desitjat més”, reconeixent que els visitants han mostrat més intensitat i encert des del primer minut.

“El Bàsquet Girona ha començat a un nivell físic molt més alt que nosaltres”, ha afirmat l’entrenador, que també ha destacat l’encert exterior dels gironins com a factor determinant en el primer quart. “És veritat que ho han acompanyat amb un encert que genera frustració al rival. El primer quart anaven cap al rècord de la Lliga ACB”, ha expressat.

Plaza ha admès que l’equip ha estat incapaç d’igualar la intensitat imposada pel rival des de l’inici. “Jo sempre dic als jugadors que hem de procurar que els millors tiradors fallin el primer tir, perquè si no, es creixen. Això ens ha generat un punt de frustració”, ha comentat. Tot i això, ha valorat l’esforç del grup per mantenir-se dins el partit: “L’equip ha aguantat fins a la mitja part i hem competit”.

En analitzar el desenvolupament del matx, l’entrenador ha destacat diversos factors decisius. “Ens ha faltat compartir més la pilota i el rebot ofensiu ha estat clau. Tot i haver-ne agafat més, molts dels seus han estat en moments determinants”, ha explicat.

El tècnic també ha fet referència a una acció concreta en l’últim quart que hauria pogut canviar el rumb del partit. “Si el triple de Harding entra, ens posem a quatre. Hi ha hagut dues jugades clares per reduir la diferència i no les hem aprofitat”, ha lamentat.

Sobre la gestió des de la banqueta, Plaza ha fet autocrítica: “Jo soc culpable, a vegades he intentat fer zona amb jugadors petits, i això no ens ha ajudat”. A més, ha insistit que no ha estat una qüestió d’actitud, sinó de superioritat física del rival: “No és un tema d’actitud, sinó d’impotència. Ens hem contagiat de la seva intensitat”.

També ha reconegut dificultats per executar els sistemes ofensius amb claredat: “No hem estat fluids en les transicions. Els sistemes ens treien a nou metres i acabàvem atacant al segon 23. Això vol dir que no ho hem treballat prou”.

Malgrat la derrota, Plaza ha volgut transmetre calma de cara a la recta final de la competició: “És evident que no ens agrada perdre, però ens hem guanyat aquest punt de tranquil·litat amb els tres partits que ens queden”. Amb aquesta desfeta, el MoraBanc Andorra haurà d’esperar, com a mínim, una jornada més per assegurar la permanència matemàtica a la màxima categoria del bàsquet estatal.