Gorka Aixàs assegura que l’economia del MoraBanc Andorra és “impecable” i que el club no “deu un euro a ningú”

Arran d’una entrevista de Ferran Bassas amb un altre mitjà del país, de la qual es podia arribar a entendre una menystinguda economia del MoraBanc Andorra, el seu president ha sortit en defensa del club durant la presentació de Žan Tabak. “La salut econòmica de l’entitat és impecable, no es deu un euro a ningú, el patrimoni net és positiu i estem, des de sempre, al dia amb els pagaments”, ha exposat Gorka Aixàs, lamentant que “el que traspassa de l’entrevista és fals i absolutament injust”.
Demanat pel diferiment de sou que s’esmenta a l’escrit, el mandatari ha deixat clar que al base català se li ha pagat el que tenien pactat. En cap cas parla de diferiment, sinó de baixada de sou: “Ens reunim amb ell i li diem d’abaixar-se el sou perquè no es correspon amb el seu baix rendiment. No li agrada, busca alternatives i, com no en troba, acaba acceptant”.
Aixàs també ha ofert les xifres del pressupost d’enguany, el qual s’enfila als 5,9 milions d’euros. Es tracta d’un 6% menys que el de l’any passat, que va ser de 6,3 milions –en part, més alt per operacions com la venda de Jean Montero–. “No crec que aquesta disminució ens resti molta oportunitat de maniobra […] Estic convençut que no som el pitjor pressupost de la lliga, ni el segon ni el tercer on som ara”, ha afegit. En aquest sentit, ha assegurat que l’economia no és un factor per no fitxar, deixant entreveure que els actuals resultats, per exemple, sí.