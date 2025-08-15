Ibai Gómez, amb “dificultats per triar un onze titular” de cara al retorn a Segona Divisió contra la UD Las Palmas

L’FC Andorra podrà disposar de tots els jugadors per al retorn a Segona Divisió: “Pel que m’ha transmès el club, no hi haurà cap problema amb les inscripcions. Tindrem tots els jugadors disponibles”. Així ho ha confirmat Ibai Gómez en la roda de premsa prèvia a la primera jornada de LaLiga Hypermotion, la qual enfrontarà la UD Las Palmas i l’FC Andorra a l’estadi de Gran Canària. En aquest sentit, el tècnic tricolor ha subratllat que des del club “s’estan fent les coses molt bé i això em dona tranquil·litat”, afegint que “m’han donat llibertat per fer la convocatòria”, això ha comentat a primera hora quan la quantitat de jugadors inscrits era de 13. A hores d’ara, el conjunt andorrà té 22 jugadors inscrits.
Pel que fa al partit, que es disputarà diumenge a les 21.30 hores, l’entrenador l’ha qualificat de “bonic”, essent dos equips que “donem molt valor a dominar a partir del control amb la pilota”, ha explicat Gómez, qui considera que “tenim idees força semblants i penso que serà un duel interessant per veure qui és capaç de portar-lo al seu terreny”, ha analitzat. Tanmateix, visitar el camp d’un dels equips més forts de la categoria no és una estrena fàcil; així i tot, el míster prefereix fer-ho com més aviat millor: “És millor ara, simplement perquè creiem que sempre cal buscar el costat positiu de cada circumstància”, ha considerat.
En referència a la plantilla, Gómez ha ponderat que “està pràcticament tancada”, tot i que no es descarta alguna incorporació en cas que “realment fes pujar el nivell”. D’aquesta manera, el tècnic basc s’ha mostrat molt satisfet amb la plantilla i creu que “ara la responsabilitat és meva i del meu cos tècnic per treure el màxim rendiment de l’equip”.
En aquest context, l’entrenador creu que “el millor que tinc ara mateix és la dificultat per triar un 11. Tenim moltes alternatives de moltíssim nivell i estem molt contents amb tots els jugadors que han arribat”, ha apuntalat Gómez, el qual, de cara a diumenge, no ha donat pistes de l’alineació. “Ja veurem per qui optem diumenge, però sempre busquem els 11 que ens poden donar més rendiment en cada partit”.
Continuant amb l’anàlisi de la plantilla, el tècnic tricolor ha reiterat la seva satisfacció amb tots els jugadors, destacant que li encanta tenir un equip jove. “No m’agrada mirar el DNI; si sempre busquéssim experiència, mai arribarien jugadors joves. L’experiència la generarem dia a dia. Per a nosaltres és molt important tenir gent jove que escolti i assimili conceptes ràpidament, i el club comparteix plenament aquesta idea”, ha detallat.
Finalment, quant als objectius de la temporada, Gómez prefereix parlar de reptes, i aquest és clar: “Arribar tan amunt com sigui possible, construint el dia a dia, setmana a setmana i partit a partit”. Tot, des d’una mentalitat positiva: “Crec que n’estem creant una de molt positiva, molt propera al que volem ser. Aquest és el primer pas per aconseguir grans coses”, ha conclòs.
L’equip s’ha entrenat aquest matí a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila i viatjarà demà cap a les Illes Canàries; abans, però, s’exercitarà per última vegada al Principat el mateix dissabte a primera hora. Les baixes confirmades pel club són: Erik Morán, Alberto Solís i Álvaro Martín. La resta viatjaran tots, tot i que alguns encara tenen documentació pendent de formalitzar.
Els jugadors de l’FC Andorra entrenant aquest matí. | El Peròdic / A.O.G.