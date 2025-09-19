Gómez, il·lusionat amb el rendiment dels seus jugadors, però creu que és “molt aviat” per parlar d’equip revelació

Davant les declaracions del tècnic del Mirandés, Fran Justo, que ha afirmat que encara és molt d’hora per decidir quin és l’equip revelació de la competició, l’entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez, li ha donat la raó. “Estic totalment d’acord amb ell. És molt, molt aviat per parlar d’equip revelació”, ha afirmat Gómez, posant d’exemple l’Elx (actual equip de Primera Divisió). “L’any passat, a aquestes alçades, crec que estava divuitè i va acabar ascendint directe. Aleshores, és molt aviat per parlar d’aquest tipus de coses“, ha ponderat l’entrenador de l’Andorra en la prèvia del partit entre l’Andorra i el Mirandés corresponent a la jornada sis de LaLiga Hypermotion, que es disputarà a l’Estadi de la FAF.
És cert que la competició tot just comença, però també ho és que l’inici dels tricolors és molt bo, el millor en la seva curta trajectoria al futbol professional. Són 10 punts de 15 i una cinquena posició que els situa a només dos punts del líder, el Racing de Santander. Tot i això, l’entrenador basc ha considerat que tot el que s’ha fet fins ara “ja no serveix”, aclarint que “ha de servir per donar-nos confiança”. En aquest sentit, el tècnic ha destacat que tant a nivell individual com col·lectiu l’equip l’il·lusiona. “El dia a dia està sent meravellós, veig l’equip amb moltes capacitats i que va creixent cada setmana”, ha apuntalat.
Pel que fa a la convocatòria, el conjunt pirinenc comptarà amb Josep Cerdà, que ja s’entrena parcialment amb la resta de companys, i amb Jastin García com a principals novetats. En aquest context, Gómez ha volgut valorar la feina del seu grup de treball en l’àmbit de la preparació física i alimentària, que ha permès que avui dia els 26 jugadors de la plantilla estiguin disponibles. De fet, els dos únics jugadors amb què no podrà comptar el tècnic demà són Martín Merquelanz i Efe Akman, per qüestions burocràtiques.
Respecte al rival de demà, el Mirandés, arriba tretzè a la classificació amb només dues victòries, això sí, totes dues fora de casa. “Serà un rival molt incòmode, amb un gran entrenador. Tinc molt clar que ens posarà les coses molt difícils”, ha analitzat el tècnic, que ha elogiat la manera de treballar del rival en els darrers anys. “És un club que agrada a tot futboler, per com treballen, i sobretot pel que van fer l’any passat, que té un mèrit enorme.”
Entrant en qüestions tàctiques, l’entrenador tricolor intueix que el Mirandés “no farà aquesta pressió home a home”, tot i que està previngut per si aquesta situació es dona. “L’equip ha demostrat que té versatilitat i variants” i confia que “si ens venen a pressionar en aquest bloc tan alt, no tindrem problemes”, ha analitzat. En referència a ll’estil de joc dels andorrans, Gómez ha reiterat que la idea passa per “si fem un gol, sempre anar a pel següent”, subratllant que “si vas a buscar l’empat (a, crec que t’acosta a la derrota”.
Qüestionat per la situació de Diego Alende, que després de cinc jornades encara no ha comptat amb minuts, l’entrenador tricolor ha lamentat no haver-li’n pogut donar fins ara. “Els casos com els d’en Diego són els més difícils per a un entrenador. Al final has d’optar pels que creus que estan en un millor moment, i et costa molt quan l’actitud del que no participa és la que és; en aquest cas, un exemple absolut”, ha explicat Gómez, que està segur que Alende tindrà més protagonisme en una temporada que serà llarga, però ha reconegut que en la seva posició (defensa central) no es habitual “canviar tant”.
L’FC Andorra, amb 6.461 euros de límit salarial
D’altra banda, en l’àmbit econòmic, avui s’ha donat a conèixer que el límit salarial fixat per al conjunt andorrà aquesta temporada és de 6.461 euros, el tercer més baix de tota LaLiga Hypermotion, només per sobre del Granada i l’Almeria. Sobre aquesta situació, Gómez ha estat clar: “l’únic que puc fer és agrair al Jaume (Nogués) i a tot el seu equip, perquè és una feina meravellosa. Tenir la plantilla que tenim amb les dificultats que suposen aquestes xifres em sembla de veritat que és digne de destacar el treball que ha fet la direcció esportiva.”