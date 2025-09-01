Ibai Gómez celebra l’inici invicte de l’FC Andorra amb el triomf a casa però adverteix que “la lliga tot just comença”

L’FC Andorra va estrenar aquest diumenge la seva nova casa amb victòria davant el Burgos (2-1) i es manté invicte després de tres jornades a LaLiga Hypermotion. Els gols de Minsu i Marc Domènech a la segona part i les aturades d’Áron Yaakobishvili van ser determinants per assegurar els tres punts davant els 2.030 espectadors que van desafiar la pluja al Nou Estadi de la FAF. L’entrenador tricolor, Ibai Gómez, ha valorat positivament l’inici de lliga —set punts de nou possibles— però ha volgut rebaixar l’eufòria: “Acabem de començar i queda tota la lliga per davant. Estic molt content amb el joc de l’equip i amb l’ADN que estem creant, però hem de mantenir els peus a terra i veure fins on som capaços d’arribar”.
Sobre el partit, Gómez ha admès que la segona part va ser més complicada que la primera: “Ells [els jugadors del Burgos] han entrat molt bé i han generat ocasions que han provocat dubtes. Assumeixo la responsabilitat: hem ideat una sortida de pilota diferent que no ha funcionat i ho he detectat massa tard”. En aquest sentit, però, el míster ha apuntalat que “els últims minuts hem estat millor i hem pogut sentenciar, però el Burgos ha estat superior durant bona part del segon temps. Tot i això, la victòria és merescuda”.
El tècnic ha elogiat la personalitat del conjunt tricolor i el compromís dels jugadors: “L’equip està tenint una personalitat increïble. Estic molt agraït a tots perquè fan exactament el que els demano”, tot destacant noms propis com el de Sergio Molina, sobre qui ha apuntat que “fa millor als que té al voltant i és clau per a nosaltres”, o els d’Imanol García i Alex ‘Petxa’ Petxarroman, dels quals ha remarcat “la qualitat i la capacitat de variar posicions”.
Per altra banda, i pel que fa a Dani Villahermosa, autor de l’assistència del primer gol, Gómez ha afirmat que “està posant les coses molt difícils amb un nivell altíssim, i això és el que necessitem”. Finalment, sobre Jastin Garcia, l’entrenador tricolor ha assenyalat que “arriba cada dia millor després d’una pretemporada amb pocs minuts” i que “avui ha entrat en el moment més complicat del partit, quan el Burgos estava millor, però ha fet un gran esforç”. En clau de mercat, ha confirmat la sortida d’Eric Morán al final de la finestra de traspassos: “Ha estat una situació complicada per a mi perquè vaig ser company seu. Té moltes qualitats, però la seva situació aquí era difícil. La sortida està pràcticament tancada”, ha conclòs.