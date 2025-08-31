L’FC Andorra estrena la seva nova casa guanyant el Burgos i manté l’invicte després de tres jornades (2-1)

Set de nou punts disputats ha conquerit l’FC Andorra en aquest inici de lliga. Quatre d’ells fora del Principat i tres en el partit d’avui davant el Burgos. Un total de 2.030 espectadors han gaudit (i s’han mullat) del primer duel de la temporada al Nou Estadi de la FAF d’Encamp. Els gols de Minsu i Marc Domènech a la segona part i les aturades d’Áron Yaakobishvili han estat claus per sumar els tres punts.
L’esfèrica ha començat a rodar per primera vegada (per a l’FC Andorra) aquesta temporada al Nou Estadi de la FAF. La primera part no ha deixat grans ocasions: tots dos equips han buscat dominar la pilota i ser protagonistes sense trobar els espais a la defensa rival. El conjunt tricolor ha tingut alguna arribada amb Minsu i Sergio Molina, però cap s’ha concretat. No ha estat fins al minut 42 quan, ara sí, el davanter n’ha fet de les seves i ha marcat l’1-0. Després d’una fantàstica recuperació i conducció de Dani Villahermosa, aquest ha assistit el sud-coreà, qui ha creuat la pilota. Amb aquest resultat, els locals han marxat al descans.
A la represa, les especulacions i la calma de la primera part han desaparegut, sobretot per part del Burgos, qui ha sortit a buscar l’empat des del primer minut. Curro Sánchez ho ha intentat als primers segons amb una rematada que ha marxat fora per poc. Dos minuts després, els visitants han avisat de nou amb una recuperació molt a prop de l’àrea de l’Andorra, en una acció que ha acabat amb una doble aturada de Yaakobishvili, la primera de molt mèrit.
L’aturada d’Áron Yaakobishvili. | @FCANDORRA
Pocs minuts després, abans d’arribar a l’hora de partit, el conjunt dirigit per Gómez ha signat un golàs després d’una jugada col·lectiva espectacular. L’acció ha començat amb Sergio Molina i Minsu jugant de primeres, d’esperó, com si es tractés d’un entrenament. Posteriorment, l’extrem li ha entregat la pilota a Marc Domènech perquè aquest fes el 2-0 amb una rematada al pal llarg.
Quan l’1-1 semblava més probable, els andorrans han augmentat l’avantatge en el marcador. Tanmateix, el futbol no ha estat tan injust amb l’equip espanyol i, instants després, el Burgos ha fet el 2-1. Ha estat en una jugada en què Fer Niño ha guanyat l’esquena a Gael Alonso, ‘Bomba’ no ha arribat a la cobertura i el dorsal nou ha superat Yaakobishvili.
Al tram final de partit, la pluja ha arribat al Principat i els locals han optat per fer una passa enrere i defensar el resultat, deixant el protagonisme al rival i procurant no assumir riscos. Tot i això, l’equip dirigit per Luis Miguel Ramis ha disposat d’algunes aproximacions amb perill, la més clara al minut 90, amb una rematada de Mario Cantero des de la frontal que ha refusat Yaakobishvili.
Així doncs, els tres punts s’han quedat al país i l’FC Andorra es manté invicte després de tres jornades a Segona Divisió, amb dues victòries i un empat. Els d’Ibai Gómez s’han mostrat convincents amb i sense pilota i, tot i alguns moments de patiment, han sabut competir i endur-se tres punts que els situen a la zona alta de la classificació.