Gómez afronta la visita a El Sardinero amb “respecte, però sense por” davant d’un dels millors rivals de la lliga

L’FC Andorra visita demà a les 18.30 hores El Sardinero, l’estadi del Racing de Santander, en el partit corresponent a la setena jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunt tricolor arriba amb bona dinàmica tot i l’empat de la darrera jornada contra el Mirandés (1-1). Després de sis jornades disputades, els andorrans ocupen la cinquena posició de la classificació amb un balanç de tres victòries, dos empats i una derrota.
La visita a Santander no serà gens fàcil –com cap desplaçament en aquesta categoria–. L’equip dirigit per José Alberto López és tercer a la taula i el més golejador en aquest inici de competició (17 dianes). En aquest sentit, el tècnic tricolor, Ibai Gómez, afronta el partit amb “molt respecte, però sense cap por” i qualifica el Racing com un dels “millors rivals de la categoria”. Sobre l’efectivitat ofensiva del conjunt càntabre, Gómez ha estat clar: “És un rival que en l’últim terç té molta precisió, molt encert, reuneix molta gent i té una associació que crec que és de les millors de la lliga”.
Ara bé, el Racing també és dels equips que més gols ha rebut (12), una xifra elevada en comparació amb la resta de conjunts de la part alta, que es mouen entre els quatre (Valladolid i Deportivo) i els set gols encaixats, com l’FC Andorra. En aquest punt, Gómez ha fet un paral·lelisme entre el seu rival de demà i l’FC Barcelona: “El Barça sap que, encara que encaixi molts gols, tindrà la possibilitat de fer-ne molts perquè té condicions. Crec que el Racing és una mica així: confia que, encara que li’n facin dos, ells en faran tres”.
Pel que fa a l’ambient que es respira en camps com El Sardinero i la poca experiència d’alguns jugadors en aquest tipus de contextos, l’entrenador tricolor considera que l’equip està preparat: “Els he dit que hi haurà molta pressió, però a tots els que ens agrada el futbol ens encanta jugar en ambients així”. I hi afegeix que la clau serà “generar un entorn positiu” i “gaudir aprofitant l’ambient que tindrem”.
En l’àmbit tàctic, el tècnic ho té clar: “Si fem bé les coses i ens venen a pressionar amunt, tenim eines per sortir de la pressió alta; ja ho vam demostrar a la segona part contra el Córdoba”. Alhora, és conscient que el Racing pot portar als seus a contextos menys còmodes, treballats durant la setmana, però ha insistit que “com més lluny de la nostra àrea defensem, menys opcions tindran de fer-nos mal”.
Sobre els objectius de l’equip, Gómez ha reiterat que no li agrada mirar a llarg termini i ha recordat que “una temporada llarga sempre et posa on et mereixes”. Tot i això, ha admès que guanyar en camps com El Sardinero “et dona respecte i confiança davant la resta”, però ha avisat que l’objectiu fonamental és “mantenir aquest nivell cada dia”.