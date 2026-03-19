Gina del Rio tindrà des de demà fins al diumenge les tres últimes curses de Copa del Món a Lake Placid

L’equip de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es va desplaçar el passat diumenge als Estats Units per disputar aquest cap de setmana l’última gran cita de la temporada, les tres curses de Copa del Món de Lake Placid, amb Gina del Rio a la sortida en totes elles.
La primera cita serà aquest divendres a partir de les 18.00 hores, amb els 10 quilòmetres individuals en clàssic. L’endemà serà el torn de l’esprint en lliure, que començarà a les 15.30 hores amb les classificatòries, mentre que les finals seran a les 18.00 hores. Per a diumenge estan reservats els 20 quilòmetres ‘mass start’ en lliure, que començaran a les 19.30 hores.
“La Gina està bé, i ja vam fer dimecres un bon entrenament d’intensitat”, ha reconegut el seu entrenador, Xabier del Val, tot assenyalant que “per a les tres curses l’objectiu és fer-ho el millor possible i continuar amb la dinàmica de Lahti, i a veure els resultats que vindran”.