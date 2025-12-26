Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Gina del Rio durant la competició. | FIS
El Periòdic d'Andorra
  Esports
FAE - Esquí Fons

Gina del Rio signa una destacada classificació a Davos i assoleix els millors resultats de la seva carrera

La fondista andorrana acaba 13a el Sprint Free de Davos, en una pista que "ha estat un repte", amb una classificació decidida per photo 'finish'

Gina del Rio ha iniciat la temporada 2025/26 de la Copa del Món de cross country Coop FIS amb algunes de les millors actuacions de la seva trajectòria esportiva. La fondista andorrana de 21 anys ha brillat a Davos (Suïssa), on ha aconseguit la 13a posició en el Sprint Free després d’una ajustada classificació decidida per photo finish.

La seva actuació a Davos no es va quedar aquí. En la prova de 10 km Free amb sortida en interval, Del Rio va creuar la línia de meta com a líder provisional i només va ser superada per onze rivals, assolint així el millor resultat de la seva carrera en una prova de distància de la Copa del Món. “Ja em vaig sentir bé a l’sprint”, ha explicat. “Els 10 km van ser súper bons per a mi”.

La fondista ha reconegut que competir per primera vegada en aquest escenari va ser tot un repte. “És una pista molt particular”, ha afirmat. “Hi ha moltes pujades i baixades, has de treballar tot el temps”. Tot i els dubtes inicials, Del Rio s’ha mostrat molt satisfeta: “Em vaig sentir molt bé, els esquís també eren bons. És el meu millor resultat fins ara i estic súper feliç”.

Fins ara, el seu millor resultat aquesta temporada havia estat un 14è lloc en el Sprint Free de Ruka, a Finlàndia, mentre que en proves de distància no havia passat del 27è lloc a Trondheim, Noruega. La mateixa Del Rio apunta que els entrenaments en alçada a Andorra poden haver estat determinants. “Quan vaig a Escandinàvia, a nivell del mar, he d’adaptar el cos”, ha explicat. “A Davos em vaig trobar bastant bé per al meu nivell”.

La propera gran cita del calendari serà el Tour de Ski, que es disputarà del 28 de desembre al 4 de gener. Del Rio el viu com una prova especial. “Recordo veure’l amb la meva família quan era petita”, ha dit. “M’agrada molt, sobretot la pujada final”. Tot i que encara no ha completat mai un Tour de Ski, la fondista afronta el repte amb ambició: “Vull fer-ho bé”. “Intentaré donar el millor de mi i jugar bé les meves cartes”.

