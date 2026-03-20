  • Gina del Rio, a Lake Placid durant la cursa dels 10 quilòmetres individuals en clàssic. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Gina del Rio posa el punt final als 10 quilòmetres en clàssic de la Copa del Món de Lake Placid amb un 42è lloc

Tot plegat, en una jornada complicada sota una intensa nevada i en què els temps han anat més enllà del minut de diferència des del mateix top10

Avui ha començat la cita de la Copa del Món d’esquí de fons de Lake Placid, als Estats Units, amb Gina del Rio 42a als 10 quilòmetres individuals en clàssic. Ha signat un crono de 32’38,3, a poc més de tres minuts de la guanyadora, la sueca Linn Svahn, en una jornada complicada sota una intensa nevada i en què els temps han anat més enllà del minut de diferència ja des del mateix top10. Així, l’andorrana ha acabat a 50 segons de la 30a plaça, que avui ha sigut per a la francesa Leonie Perry.

Amb tot, del Rio es troba en un bon estat de forma, i ara tindrà dues noves oportunitats. La primera serà aquest dissabte amb el torn de l’esprint en lliure, que començarà a les 15.30 hores amb les classificatòries, mentre que les finals seran a les 18.00 hores. De cara a diumenge està reservada l’última cursa de la temporada, els 20 quilòmetres ‘mass start’ en lliure, que tindrà lloc a partir de les 19.30 hores.

