  • Gina del Rio, durant la prova. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí - Cita olímpica

Gina del Rio es fa amb la 44a posició als 20 quilòmetres d’esquiatló que obren els Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo

La pròxima cursa per a la fondista tricolor serà dimarts, a l'esprint, amb les classificatòries a les 09.15 hores i les finals a partir de les 11.45 hores

L’esquí de fons ha estat la primera disciplina amb representació andorrana a entrar en competició als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. Gina del Rio ha competit als 20 quilòmetres esquiatló (10 km en clàssic i 10 km en skating o lliure) per finalitzar 44a en el que ha estat el seu debut a una cita olímpica.

A la sortida en massa, en clàssic, l’andorrana sortia amb el dorsal 27 i en la primera volta trencava un bastó que la feia perdre temps. A més, en el moment del trencament li han clavat un bastó a la cama, i ha estat una estona per tornar a agafar el ritme, a més d’estar cremant moltes energies per intentar recuperar les posicions perdudes.

Els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo es posen en marxa amb una inauguració històrica descentralitzada

Llegir

Al km 3,3 passava amb 12 segons perduts en la 36a plaça, mentre que després, al 6,6 se situava 43a a gairebé dos minuts, amb +1’43,3 respecte a les caps de cursa. Al canvi d’esquís també passava sent 43a, mentre que en el 13,3 perdia una posició (44a), amb +4’55,8.

A menys de tres quilòmetres de meta, la tricolor es mantenia en el 44è lloc que seria definitiu a la línia d’arribada amb el seu crono final d’1:01’36. La vencedora ha estat la sueca Frida Karlsson amb 53’45,2, acompanyada al podi per la seva compatriota Ebba Andersson i la noruega Heidi Weng.

La pròxima cursa per a del Rio serà dimarts, a l’esprint, amb les classificatòries a les 09.15 hores i les finals a partir de les 11.45 hores.

