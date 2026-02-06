Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joan Verdú, un dels banderers d'Andorra. | COA
Els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo es posen en marxa amb una inauguració històrica descentralitzada

Gina del Rio serà qui enceti la cita per a la delegació andorrana, demà, en la prova dels 20 quilòmetres d'esquiatló a partir de les 13.00 hores

Els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo ja estan en marxa. La cerimònia d’obertura ha suposat el tret de sortida d’una cita olímpica històrica per a l’esport nacional, ja que compta amb la representació més gran de la història amb set esportistes. “Ha estat una gran cerimònia d’obertura, amb una visió descentralitzada i en la qual Andorra ha estat present a totes les seus en les quals participem”, ha apuntat el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró.

Present a l’estadi Giuseppe Meazza de Milà, Espot Miró també ha mantingut una trobada informal amb els seus homòlegs dels petits països per continuar reforçant la col·laboració de cara als esdeveniments futurs que omplen el calendari olímpic. Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assistit a la recepció oferta pel seu homòleg italià, abans de la cerimònia d’obertura, on s’ha trobat amb diversos representants d’esports.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, a Itàlia. | COA

Més enllà de Milà, l’atenció s’ha centrat també en els banderers del país. Així, a Bormio, Joan Verdú ha estat el banderer en la cerimònia que s’ha dut a terme a la ciutat que acollirà les proves d’esquí alpí masculí. “Poder ser banderer del país és un moment especial, però ara toca centrar-se en la competició i donar el màxim per representar el país de la millor manera possible”, ha asseverat després de desfilar. En la mateixa línia, Cande Moreno ha assegurat que “ha estat un dia especial”. “Ser banderera significa molt per a mi, i és molt especial veure l’encesa del peveter de Cortina”, ha afegit.

Del Rio enceta la cita

Gina del Rio donarà el tret de sortida a la competició per a la delegació andorrana. Serà demà a partir de les 13.00 hores en la prova dels 20 quilòmetres d’esquiatló. Serà la seva primera participació en una cita olímpica, tot assegurant en el dia previ que les sensacions són bones: “Al final és difícil saber si estàs en forma o no, però hem seguit el plàning tal com el teníem marcat i això és un punt positiu”.

