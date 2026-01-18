Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  gina del Rio durant la competició. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí - Fons

Gina del Rio entra al top30 amb una meritòria 27a posició als 10 km clàssics de la Copa del Món d’Oberhof

L’andorrana completa els 10 km clàssics amb un temps de 25.49,7, a 1.12,7 de la sueca Moa Ilar, que s’endú la victòria

La Copa del Món d’Oberhof s’ha tancat amb els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic i amb Gina del Rio signant una 27a posició que la situa dins del top30. El resultat representa el seu millor registre en clàssic en una Copa del Món, el primer top30 en aquesta disciplina i el vuitè de la seva carrera al circuit mundial.

L’andorrana ha completat la prova amb un temps de 25.49,7, a 1.12,7 de la guanyadora, la sueca Moa Ilar. El podi l’han completat l’austríaca Teresa Stadlober, segona a 0,7, i la sueca Jonna Sundling, tercera a 20,8.

Del Rio ha anat progressant al llarg del recorregut fins a consolidar-se dins del top30 a partir del quilòmetre 4, per acabar creuant la línia d’arribada en 27a posició. Aquest resultat millora els seus registres previs en clàssic a la Copa del Món, després d’haver estat 40a a Trondheim i 35a a Ruka en proves d’sprint, i s’afegeix al 25è lloc aconseguit als 10 km clàssics dels darrers Campionats del Món.

Després de la cursa, la fondista ha valorat el cap de setmana. “Ahir vam córrer un sprint skating que no va sortir com haguéssim volgut”, ha explicat, apuntant que “vam tindre alguns problemes dins de l’equip -esquís- i el resultat no va ser l’esperat”. Sobre la prova d’avui, ha destacat que “ha sortit una bona cursa, hem pogut estar dins del top30 a una 10km clàssic” i ha remarcat que “és el millor resultat que tinc a Copa del Món en distància i clàssic”. Del Rio ha conclòs que “estem satisfets amb el resultat perquè venim d’unes setmanes dures entrenant a alçada i poder acabar així aquest bloc d’entrenament ens dona confiança pels següents”.

La pròxima cita del calendari serà la Copa del Món de Goms, a Suïssa, els dies 24 i 25 de gener.

