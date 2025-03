Esquí de fons

Gina del Rio enceta any olímpic conscient que “no són els seus Jocs” i centrant-se principalment en la Copa del Món

La fondista reconeix que encara li queda feina per fer i assenyala l'estratègia i les distàncies llargues com els principals punts de millora

Gina del Rio ha tancat el seu primer curs sènior mostrant un altíssim nivell amb grans resultats com el quart lloc a l’esprint skating de la Copa del Món de Tallinn o el top10 a l’esprint del Mundial de Trondheim i, per tant, amb un balanç positiu. “No m’ho esperava. Estem molt contents amb tota la feina i motivats per continuar treballant”, ha comentat aquest matí la fondista, qui tot i encetar ara any olímpic, es vol centrar sobretot en la Copa del Món.

Així ho ha indicat el seu entrenador, Marc Puigsubirà, esmentant que el principal objectiu de la jove tricolor de cara la temporada vinent ha de ser la regularitat a la cita internacional. “Ha d’agafar ritme al circuit de la Copa del Món. Si tot va bé la intenció és anar-hi directament, tot i que si ha de fer alguna Copa d’Europa per fer una posada a punt tampoc passa res”, ha dit en aquest sentit. “L’important és consolidar-se i anar intentant repetir resultats com la quarta plaça, que una vegada està bé, però s’ha d’estar allà al davant sempre”, ha explicat del Rio per la seva part.

Dins el seu calendari competitiu també es troba el Mundial sub23, en el qual la fita seria replicar la medalla que ha assolit enguany a Schilpario, d’on va endur-se la plata en l’esprint en estil clàssic. Addicionalment, el 2026 té marcat els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, una cita en la qual la pirenaica no hi posa especialment el focus: “M’agradaria ser-hi, però fer una medalla no ho veig com un objectiu realista”. La intenció serà “lluitar per ser el més a dalt possible”, ha incidit, malgrat que el seu tècnic ha deixat clar que “aquests no són els seus Jocs”. “Ha d’anar a viure l’experiència i els seus ja seran els següents”, ha completat.

Amb tot, del Rio ha reconegut que encara li queda feina per fer: “Hi ha molts punts de millora, però l’estratègia n’és un perquè sempre entreno sola, i també m’agradaria poder anar fent cada vegada distàncies més llargues”. Precisament en aquest sentit, ha manifestat que no només es vol centrar en l’esprint, la seva especialitat vists els resultats, sinó que també ho vol fer en la distància.

El millor moment de l’esquí andorrà

Gina del Rio s’ha convertit en una de les màximes referents de l’esquí andorrà, i no ha dubtat a afirmar que l’actual és un dels millors moments d’aquest esport al país. “No només per mi, sinó pel [Joan] Verdú, la Cande [Moreno], l’Íria [Medina], l’Irineu [Esteve]… tota la gent. Estem evolucionant bastant com a país, la gent sap que a Andorra s’esquia i que hi ha nivell”, ha assegurat.