  • Gina del Rio, durant les finals de l'esprint a Falun. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Gina del Rio aixecarà el teló, demà, als seus segons Campionats del Món sub23 amb l’esprint en patinador

El curs passat va competir als seus primers Mundials de la categoria, a Schilpario, enduent-se una medalla de bronze a l'esprint en clàssic

Gina del Rio encetarà els seus segons Campionats del Món en categoria sub23, una cita que se celebra a Lillehammer (Noruega), amb l’esprint en patinador. Serà demà amb les classificatòries a les 10.00 hores i les finals a partir de les 12.30 hores, amb la fondista tricolor arribant després de signar la 12a posició el passat cap de setmana a la Copa del Món, també a l’esprint.

Cal recordar que del Rio, la temporada passada, va competir als seus primers Mundials de la categoria, a Schilpario (Itàlia), enduent-se una medalla de bronze a l’esprint en clàssic. Aquí va compartir podi amb les sueques Maerta Rosenberg, qui va ser la campiona, i Elin Henriksson, tercera. A més, el curs passat va ser 20a als 20 quilòmetres ‘mass start’ en clàssic i 22a als 10 quilòmetres en estil patinador.

Amb tot, l’andorrana ja sap el que és pujar al caixó més alt del podi en una cita d’aquestes característiques. Va ser als Mundials júniors de Planica, de l’any 2024. En aquella ocasió va ser campiona en esprint en patinador, a banda de penjar-se la plata als 10 quilòmetres en clàssic i el bronze als 20 quilòmetres ‘mass start’ en patinador. Pel que fa als Mundials absoluts, celebrats la temporada passada a Trondheim, té com a millor resultat la 10a plaça a l’esprint en patinador.

La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d'Andorra Turisme per recuperar activitat
Les accions del 8M se centren en la prevenció de la "pressió estètica" en edats cada vegada més primerenques
El departament de Social d'Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

  Esports
La FAC posa fil a l'agulla per recuperar el campionat nacional de ruta, el qual podria ser una realitat el juny vinent
  Esports
Naiara Liñán continua marcant fites pel Principat i assoleix la cinquena plaça en -49 kg de l'Open del Canadà G2
  Esports
Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
