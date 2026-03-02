Gina del Rio aixecarà el teló, demà, als seus segons Campionats del Món sub23 amb l’esprint en patinador

Gina del Rio encetarà els seus segons Campionats del Món en categoria sub23, una cita que se celebra a Lillehammer (Noruega), amb l’esprint en patinador. Serà demà amb les classificatòries a les 10.00 hores i les finals a partir de les 12.30 hores, amb la fondista tricolor arribant després de signar la 12a posició el passat cap de setmana a la Copa del Món, també a l’esprint.
Cal recordar que del Rio, la temporada passada, va competir als seus primers Mundials de la categoria, a Schilpario (Itàlia), enduent-se una medalla de bronze a l’esprint en clàssic. Aquí va compartir podi amb les sueques Maerta Rosenberg, qui va ser la campiona, i Elin Henriksson, tercera. A més, el curs passat va ser 20a als 20 quilòmetres ‘mass start’ en clàssic i 22a als 10 quilòmetres en estil patinador.
Amb tot, l’andorrana ja sap el que és pujar al caixó més alt del podi en una cita d’aquestes característiques. Va ser als Mundials júniors de Planica, de l’any 2024. En aquella ocasió va ser campiona en esprint en patinador, a banda de penjar-se la plata als 10 quilòmetres en clàssic i el bronze als 20 quilòmetres ‘mass start’ en patinador. Pel que fa als Mundials absoluts, celebrats la temporada passada a Trondheim, té com a millor resultat la 10a plaça a l’esprint en patinador.