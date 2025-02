Gina del Rio, 20a en els 20 quilòmetres ‘mass start’ en clàssic dels Mundials sub23

Gina del Rio ha continuat amb el seu camí en els Campionats del Món sub23 d’esquí de fons amb la prova dels 20 quilòmetres ‘mass start’ en clàssic, on ha quedat 20a amb un cronòmetre de 59’03, a +3’06 de la guanyadora, la sueca Märta Rosenberg, també vencedora de l’esprint clàssic del dimarts.

Als dos quilòmetres, l’andorrana s’ha posicionat en el 23è lloc, a cinc segons de la cap de carrera, mentre que als quatre quilòmetres, mantenia la distància, però dins del top10. Així doncs, als sis quilòmetres s’ha fet amb la 12a posició i, dos quilòmetres més tard, s’ha situat 20a a 45 segons respecte a la líder. Cal destacar que la fondista s’ha trobat amb un grup tancat que l’ha fet passar per l’equador de la prova en 28è lloc (+1’10). Així doncs, al quilòmetre 14 ho ha fet una posició més avançada, però amb una diferència amb la líder de més de dos minuts. A partir d’aquí, del Rio ha intentat recuperar posicions, fet que li ha permès superar el quilòmetre 16 en la 22a plaça amb +2’35, per finalitzar en meta 20a amb els +3’06 definitius.

“En general, la cursa ha sortit bé, perquè hem acabat al top20,” ha explicat la tricolor. La primera volta ha estat difícil, on l’esquiadora ha patit per poder posicionar-se, tot i que ha sabut aguantar al grup del davant. En la segona, però, ha explicat que li ha “agafat una mica de baixó i m’ha costat seguir”. “He perdut una mica de posicions, però en les últimes voltes he pogut remuntar, agafar un bon ritme i trobar les meves millors sensacions, així que estic molt contenta de saber patir fins al final i del treball de l’equip, i també dels esquís”, ha valorat del Rio.

La pròxima cursa de la pirenaica serà dissabte, amb els 10 quilòmetres individuals en patinador, els quals tindran lloc a partir de les 12.00 hores.