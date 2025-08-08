Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Gina del Rio durant la competició d'avui. | Nordnes / Nordic Focus
Esquí de fons - rollerski

Gina del Rio, 19a als 10 km del Blink Festival de rollerski, brilla en l’sprint intermig i demà afrontarà l’última prova

En la setena volta, a l’sprint intermig, ha passat en segona posició, demostrant un bon punt de velocitat i capacitat tàctica

L’andorrana Gina del Rio ha completat avui una destacada actuació als 10 km del Blink Festival de rollerski, finalitzant en 19a posició amb un temps de 23:30,2, a 1:04,0 de la guanyadora, la noruega Helene Marie Fossesholm (22:26,2).

Del Rio ha començat la cursa integrada en el grup capdavanter i fins i tot ha arribat a situar-se al capdavant del grup principal. En la setena volta, a l’sprint intermig, ha passat en segona posició, demostrant un bon punt de velocitat i capacitat tàctica. A partir d’aquí, ha gestionat l’esforç per mantenir-se competitiva fins al final. Demà, l’última jornada del Blink Festival, Gina del Rio afrontarà l’sprint en patinador, en un circuit urbà de dues voltes.

Pel que fa a la participació andorrana en dies anteriors, dijous Irineu Esteve va disputar la prova de 50 km clàssics, on va acabar en 31a posició en una cursa molt exigent. El fondista, esgotat pel gran esforç, va decidir amb el seu entrenador no participar als 15 km d’avui.

L’entrenador Marc Puigsubirà ha valorat positivament la participació andorrana: “Bones sensacions, hem vingut a aprendre, a saber córrer en grup i a guanyar experiència tàctica, i això ho hem pogut aconseguir. Ho ha lluitat bé”.

