Giménez, sobre el camp d’entrenament de l’equip de rugbi: “És moment de tornar al Nacional”

El president del VPC Andorra, Gerard Giménez, ha reafirmat la postura del club en la polèmica sobre l’ús de l’Estadi Nacional per part de l’FC Andorra. Giménez ha deixat clar que el VPC continuarà amb el seu pla establert: “Nosaltres, al final, continuem amb el nostre full de ruta”, ha afirmat.

Després de quatre anys jugant fora de l’Estadi Nacional, el dirigent considera que ha arribat el moment de tornar-hi: “Pensem que és normal retornar amb neutralitat, tal com estava estipulat en el conveni”, ha explicat. No obstant això, també ha remarcat la importància de recuperar les instal·lacions d’Encamp, tenint en compte les necessitats de la corporació comunal: “Entenc que el Comú d’Encamp necessita el terreny per a activitats i per als ciutadans. Això ens deixa sense camp”.

Giménez també ha comentat la situació de la gespa de l’Estadi Nacional. Segons ha explicat, després dels Jocs dels Petits Estats, el Govern té previst substituir la gespa natural per gespa artificial, fet que impediria a l’FC Andorra jugar-hi en la seva categoria actual: “Després dels Jocs, el Govern ha pressupostat tornar a instal·lar gespa artificial, la qual cosa suposarà que el Futbol Club Andorra ja no hi pugui jugar”. Davant d’aquesta situació, el club de futbol es veu obligat a buscar alternatives per a la propera temporada. La construcció d’un estadi propi, que ja havia estat una opció amb el projecte fallit de Borda Mateu, ha quedat descartada.

El president del VPC Andorra també ha anunciat que posarà punt final al seu mandat després de vuit anys al capdavant del club. Giménez ha confirmat que no es presentarà a les eleccions del pròxim 24 d’abril: “He pres la decisió de no tornar-me a presentar. Acabo el meu mandat després de dues etapes de quatre anys”.

Mentrestant, el Govern ha proposat Encamp com a alternativa per a l’FC Andorra, descartant la seva continuïtat a l’Estadi Nacional. Amb aquest escenari, el VPC Andorra es prepara per recuperar la seva activitat a l’Estadi, mentre que el club de futbol haurà de trobar una nova solució per a la seva competició.