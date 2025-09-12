Gerard Rieger continua al capdavant del Club Golf Principat amb Carles Serra i Yoan Benaies en la nova Junta

L’Assemblea General del Club Golf Principat, el club de golf més antic del país, ha aprovat una renovació parcial de la seva Junta Directiva.
Gerard Rieger continuarà exercint com a president, mentre que la vicepresidència passa a mans de Carles Serra, que substitueix Benjamí Pujol. També es produeix un relleu a la secretaria: Yoan Benaies ocuparà el càrrec en lloc de Pilar Rodríguez. Tant Pujol com Rodríguez es desvinculen de l’entitat després de molts anys de dedicació i servei al Club.
D’altra banda, Imanol Arrillaga assumirà les funcions de tresorer. La nova composició de vocals estarà formada per Esteve Tor, Ricard Morat i Adrián Jauregui.