Piqué i Nogués recriminen a l’àrbitre en el túnel de vestidors després del partit contra el Mirandés: “És una vergonya”

L’FC Andorra no va acabar gens content el partit d’ahir davant el Mirandés, pel resultat (1-1), però sobretot per l’actuació de l’equip arbitral. I és que tal com informa l’àrbitre del partit, Alonso de Ena, en l’acta, el màxim accionista de l’entitat andorrana, Gerard Piqué i el director general, Jaume Nogués van increpar a l’assistent número 1 tot just acabar el duel en el túnel de vestidors. Segons el redactat, ho van fer “a viva veu i de manera agressiva”, afirmant les següents declaracions: “Sou uns pocavergonyes” i “això és una vergonya”, tal com recull l’informe.
L’incident no es va aturar aquí i el Team Manager de l’FC Andorra, Carlos Manso, es va dirigir al mateix assistent amb les següents paraules: “Fill de puta, fill de puta”, insults també recollits en l’acta. El document també subratlla que en aquell moment, Piqué i Nogués es van apropar a de Ena formulant objeccions arbitrals en “to amenaçador”. Concretament, es detalla que Nogués va afirmar que “no teniu vergonya” i, segons pondera l’àrbitre, “va haver de ser apartat per la Policia”. A tot plegat cal afegir que instants abans, l’encarregat de material del club, Dariel Soriano, va ser expulsat en el temps afegit per protestar les decisions de l’àrbitre.
Minuts després i d’una manera molt més calmada, el tècnic del conjunt pirenaic, Ibai Gómez, també va mostrar la seva insatisfacció amb l’actuació arbitral. El motiu principal, el temps d’afegit de només quatre minuts quan segons va destacar l’entrenador, el seu cos tècnic havia comptat sis minuts de pèrdues de temps del porter rival, això sense tenir en compte els canvis efectuats i altres situacions de joc. “L’àrbitre m’ha dit que el descompte el dona el VAR”, un fet que el tècnic tricolor no ha entès perquè aquesta no és la funció de l’eina arbitral, la qual està per revisar accions del joc i no per decidir el temps que s’afegeix al duel.