  Gómez carrega contra l'arbitratge i reivindica que l'FC Andorra va fer el millor partit de la temporada davant el Mirandés.
Fubtol - LaLiga Hypermotion

Ibai Gómez qüestiona l’arbitratge i assegura que el col·legiat va justificar el descompte dient que “el dona el VAR”

El tècnic lamenta “factors externs incontrolables” en l’empat amb el Mirandés, però destaca que l’equip va fer “el millor partit de la temporada”

L’FC Andorra ha empatat aquest dissabte a l’estadi de la FAF davant el Mirandés (1-1), resultat que deixa el club sense l’oportunitat d’ascendir fins al segon lloc de la classificació de LaLiga Hypermotion. Després del partit, l’entrenador Ibai Gómez ha afirmat que “han estat factors externs absolutament incontrolables els que ens han impedit guanyar”, posant en valor, però, que l’equip “ha fet el millor partit de la temporada, hem dominat i sabíem l’equip que ens podíem trobar”.

L’FC Andorra perd l’oportunitat de ser segon a la classificació general després d’un empat amarg contra el Mirandès

Gómez ha recordat com a origen la pretemporada: “Quan vam començar vaig dir que havíem de generar que els rivals ens respectessin des del principi”. Ha reblat que, tot i ser recents ascendits, l’equip té “una mentalitat molt ofensiva, de guanyar cada partit”, tot subratllant que “no només juguem bé amb pilota, sinó també en la pressió després de pèrdua”. Així mateix, ha assenyalat que han fet “tantes coses bé que és normal que els rivals ens comencin a respectar” i ha conclòs que “avui l’equip s’ha acostat molt al que volem ser: un equip que domini el joc, posi el rival en bloc baix per generar més accions definitòries, amb pressió després de pèrdua; estem creant l’ADN que volem ser”.

El tècnic, per altra banda, ha criticat l’arbitratge: “Li he volgut parlar [a l’àrbitre] amb respecte; tots ens confonem alguna vegada i avui s’ha confós totalment”. En aquest sentit, ha afirmat que “fins al minut 80 Rafel Bauzà ha estat sense targeta” i que “Juan Gutiérrez ha fet una acció claríssima sobre Jastin que era segona targeta; per a mi hauria d’haver estat expulsat”. A més, ha relatat que, en preguntar pel descompte, l’àrbitre li ha respost que “el descompte el dona el VAR”, una justificació que, segons Gómez, no entén: “El VAR només està per a accions de penal, expulsions o quan hi ha un gol”, ha apuntalat.

