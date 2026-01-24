Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El podi de l'SL de Corea, amb Bartumeu Gabriel en segona posició i Xavier Cornella en tercera.
Esquí

Gabriel i Cornella signen amb un doble podi andorrà als Campionats Nacionals disputats a Corea del Sud

Carla Mijares ha tornat a competir a la Copa del Món d’eslàlom després de combinar entrenaments i proves de Copa d’Europa

L’esquí andorrà viu un cap de setmana de resultats destacats en l’àmbit internacional, amb actuacions rellevants tant en alpí com en telemark. Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella han pujat al podi als Campionats Nacionals de Corea del Sud, mentre que Lucas Pagès ha tancat la Copa del Món de telemark a Melchsee-Frutt sumant punts i consolidant la seva presència dins el top-20 de la classificació general.

A Corea del Sud, l’equip masculí d’alpí ha signat una actuació excel·lent als Campionats Nacionals disputats a l’estació de Yongpyong. Bartumeu Gabriel ha aconseguit una meritòria segona posició en l’eslàlom, mentre que Xavier Cornella ha completat el doble podi andorrà amb un tercer lloc. Gabriel ha destacat especialment en la segona mànega, en què ha marcat el segon millor temps i ha remuntat de la cinquena a la segona posició final en una cursa amb esquiadors de gran nivell internacional. Cornella, per la seva banda, ha estat segon a la primera mànega, però una errada a la segona l’ha relegat al tercer lloc definitiu.

L’activitat de l’alpí andorrà ha continuat amb una agenda intensa els pròxims dies. Carla Mijares torna a competir en una prova de Copa del Món d’eslàlom aquest diumenge a Spindleruv Mlyn, a la República Txeca, després d’haver combinat entrenaments i competició a la Copa d’Europa. En l’àmbit de la velocitat, Cande Moreno disputarà dilluns el supergegant de la Copa d’Europa a Orcières, abans de desplaçar-se a Crans-Montana, on competirà la Copa del Món amb entrenaments de descens i curses de descens i supergegant. Jordina Caminal, en canvi, no participarà en aquesta cita per continuar recuperant-se d’unes molèsties a l’esquena.

En telemark, Lucas Pagès ha posat punt final a la Copa del Món aquest cap de setmana a Melchsee-Frutt, a Suïssa, amb la disputa de dues curses de paral·lel sprint. Divendres ha finalitzat en 17a posició, sumant 14 punts, mentre que dissabte ha estat 22è, afegint-ne nou més. Amb aquests resultats, Pagès ha acabat la temporada amb un total de 91 punts i ha ocupat la 16a posició a la classificació general de la Copa del Món.

