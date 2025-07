Automobilisme

Frank Porté assoleix el segon lloc en la primera cursa de la Porsche Carrera Cup Benelux a l’Hungaroring

En la segona, tot i liderar virtualment, el pilot abandona després de col·lidir amb un altre corredor, qui prova un avançament molt arriscat

Frank Porté manté el bon estat de forma. El passat cap de setmana, dins la Porsche Carrera Cup Benelux, va protagonitzar a l’emblemàtic circuit d’Hungaroring una destacada actuació sent dels pilots més ràpids. Durant els entrenaments es va mantenir entre els tres primers llocs per acabar classificant-se tercer, posició que en la primera cursa li va servir per avançar un lloc i situar-se segon, plaça en la qual va finalitzar. En la segona, però, tot i liderar virtualment, l’andorrà va haver d’abandonar després de col·lidir amb un altre corredor, qui va provar un avançament molt arriscat.

“Em vaig sentir molt còmode des de l’inici del cap de setmana. El cotxe anava molt bé, vam treballar molt amb els enginyers i això es va notar en els resultats”, ha celebrat el tricolor, deixant clar que continuarà treballant “per estar cada cop més amunt”. Pel que fa al xoc: “Ha estat una veritable llàstima perquè hauríem pogut sumar molts punts pel campionat”.