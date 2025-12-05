Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Carles Manso, durant un entrenament al Comunal.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

FC Andorra i Almeria, dos conjunts amb dinàmiques totalment oposades, s’enfrontaran demà per primera vegada

Carles Manso, desconeixedor d'un possible relleu, fa una crida a la calma: "Només ens falta un bon resultat i les coses es veuran molt diferents"

Dos conjunts amb dinàmiques totalment oposades es veuran demà (14.00 hores) les cares al Nou Estadi de la FAF. Si bé tots dos han sigut ja eliminats de la Copa del Rei, tant l’FC Andorra com l’Almeria necessiten sumar: un per sortir del descens i l’altre per continuar entre els millors classificats de la categoria. En tot cas, serà la primera vegada que s’enfrontaran, i amb els tricolor sumant ja nou partits sense conèixer la victòria.

“Serà un partit de tu a tu, però no canviarem la nostra manera de fer les coses […] Han de ser ells els que reaccionin, que són els visitants” – Carles Manso

“Des de la directiva ens han traslladat molta normalitat”, ha citat la cara visible del cos tècnic interí que encara està al capdavant de l’equip, Carles Manso, assenyalant que “el dia a dia és excel·lent” i que el vestidor “ja està molt bé”. De fet, ha indicat que Gerard Piqué i Jaume Nogués continuen dirigint totes les operacions, no només als despatxos, i que “tothom està fent la seva feina, inclús més del que toca”. Demanat pel relleu d’Ibai Gómez, ha reconegut no saber què passarà al futur i ha fet una crida a la calma: “La gent ha d’estar tranquil·la, només ens falta un bon resultat i les coses es veuran molt diferents”.

Per a fer front als de ‘Rubi’, els pirenaics es volen mantenir fidels a l’estil. “Serà un partit de tu a tu, però no canviarem la nostra manera de fer les coses […] Han de ser ells els que reaccionin, que són els visitants”, ha mencionat Manso, recordant que volen fer de l’estadi encampadà un fortí. Val a dir que els andalusos només han perdut en tres de les 16 jornades disputades.

La FAF manté oberta la continuïtat de l’FC Andorra al nou estadi d’Encamp, però amb la ‘mosca darrere l’orella’

