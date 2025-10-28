Èxit rotund en el primer Trofeu Internacional de Futbol Sala Special Olympics: una festa per a l’esport inclusiu

El primer Trofeu Internacional de Futbol Sala Special Olympics Andorra, celebrat al pavelló de l’Escola Andorrana de Primera Ensenyança d’Ordino, va cloure amb la victòria de la delegació de Gibraltar. La medalla de plata va ser per a Mònaco i el bronze per a Portugal, en una competició que va destacar per la seva intensa esportivitat, l’esforç dels participants i l’esperit de companyonia, i en la qual també hi van prendre part Andorra i França.
El president de Special Olympics Andorra, Jordi Mora, va expressar la seva satisfacció: “Aquesta cita no és només una fita enorme per a l’esport inclusiu andorrà, és el reflex del que podem aconseguir quan unim esforç, il·lusió i respecte”. “Veure tants esportistes competint amb el cor i amb el somriure com a bandera ens recorda el veritable sentit de l’esport: créixer junts com a persones i com a societat”, va completar.