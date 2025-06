Bàsquet - Abonament de temporada i nous preus

Encariment del 4% en les entrades regulars i la tarifa d’abonats per al curs vinent per veure el MoraBanc Andorra

La novetat enguany passa, a banda de la nova campanya promocional d'abonaments la setmana vinent, per un trasllat de la grada d'animació (C3)

“L’afició és l’element essencial d’aquest projecte, ens fan sentir orgullosos omplint el pavelló setmana a setmana”. Aquesta seria la millor frase per entendre i explicar així les xifres rècord que va assolir el curs passat el MoraBanc Andorra, que ja compta amb 2.100 abonats amb l’increment de 262 noves altes en 2024. Això de per si ja és molt positiu, malgrat que enguany el preu de les entrades costarà cinc euros més per a tots els assistents al Toni Martí i, per tant, per a les entrades generals, reduïdes i de socis, així com es veu augmentat en un altre 4% els abonaments de temporada, que són només una opció, es recorda, per als socis de l’entitat i que, tot i això, suposen una reducció significativa en comparació als preus regulars.

La notícia enguany, però, també recau en un doble vessant: d’una banda, per la campanya de promoció per als nous abonats amb el lema ‘Només aquí’, la qual està disponible des del pròxim dimecres, 25 de juny, i fins al 4 de juliol, i a on els interessats podran aconseguir abonaments un 40% més econòmics que els originals de l’ACB només fins a aquest període. D’altra banda, també és novetat el canvi de la grada d’animació que a partir d’aquest curs 2025/26 tornarà a la zona C3 del pavelló, una decisió, val a dir, consensuada amb les dues penyes que eren, fins ara, els seus ocupants.

Uns detalls que han traslladat aquest matí en roda de premsa el director de comunicació, màrqueting i patrocinis del club, Toni Alonso, juntament amb l’encarregat del compliment normatiu, ticketing i abonaments de l’entitat, Dot Martí. “El carnet de soci es manté intacte, no variarà res en relació amb com estava, sent el que permet avantatges en descomptes per obtenir marxandatge i també per als preus de les entrades. Ara bé, així com la renovació d’abonaments restarà de 50 euros per als adults com a socis i 100 per als nous associats, i de 35 per als joves, el nou preu de les entrades queda, per al nivell 1, a 40 euros la general, 30 la reduïda i 32 per als socis”, ha estipulat Alonso a tall d’exemple per explicar com queden les modificacions tarifàries amb aquesta pujada del 4% aplicada (més l’IPC).

La frase d’exemple d’un referent del basquetbol per il·lustrar, a tall metafòric, què significa jugar a la Bombonera i davant de l’aficionat de tot un país. | El Periòdic / P.M.

D’altra banda, els preus pels abonaments de temporada amb la promoció d’enguany de la campanya ‘Només aquí’ faran que els preus quedin, de cara a les inscripcions del pròxim any, de la següent manera: passant dels 395 euros i els 280 que costa el passi normal de temporada de l’ACB per als adults i famílies per al nivell 1, als 237 i 168 euros respectivament amb el preu especial de la campanya (del 25/06 al 04/07 en les oficines del club). Per veure la diferència, i agafant com a exemple només els adults per als nivells de graderia 1, 2 i 3, els preus restarien 158, 98 i 52 euros més barats que els que posa a la venda.

En aquest sentit, ha sigut també pertinent conèixer que aquest any s’unifiquen en aquesta nova campanya les dues que solen tenir lloc al juny (tarifes) i al setembre (imatge), “per aplegar-la en aquesta sola, que era la que havia de ser la més forta i la que ens guiés arreu”, ha especificat el director de patrocinis.

Altrament, com ha recordat Martí, altres dates clau per als abonats comencen a partir d’aquest dilluns amb la renovació automàtica d’abonaments i només fins al 19 de juny, al punt d’informació de l’Illa Carlemany, es podrà efectuar el canvi de localitats per als associats al club que així ho vulguin. Val a dir que per la següent temporada també es canvia l’enllumenat del pavelló, una altra gran notícia que servirà per millorar l’experiència de l’aficionat “que només pot viure aquí, a la Bombonera, per això cal ser-hi”, com bé esgrimeix el lema promocional.

Dot Martí explicant com funcionen les tarifes d’abonaments ACB ‘Només aquí’ amb el descompte de fins al 40% respecte als preus originaris de la competició. | El Periòdic / P.M.