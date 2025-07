Vòlei platja

Encamp acull l’Europeu sub17 de Petits Estats amb l’objectiu que “els joves puguin competir internacionalment”

En el torneig hi participaran seleccions masculines i femenines del Principat junt amb equips de les Illes Fèroe, Islàndia, Irlanda i Escòcia

El Campionat Europeu sub17 de Petits Estats és una de les principals cites esportives d’aquest estiu a Encamp. Hi participaran seleccions masculines i femenines de les Illes Fèroe, Islàndia, Irlanda i Escòcia, a més de dues formacions andorranes.

En aquest sentit, el president de la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB), Xavier Folguera, ha destacat que l’esdeveniment forma part de l’estratègia de la federació per fomentar el vòlei des de la base. “És una manera de treballar des de baix, perquè comencin a sortir jugadors joves que puguin competir a nivell internacional”, ha explicat. A més de l’Europeu sub17, el Principat ha estat present recentment al campionat absolut celebrat a Escòcia i competirà la setmana vinent a Irlanda en categoria sub19. “Tenim un estiu molt complet”, ha afirmat Folguera.

D’altra banda, la FAVB també treballa per ampliar la presència del vòlei platja a altres parròquies. Actualment, les activitats de tecnificació es duen a terme a Ordino, mentre que les competicions i accions de lleure es concentren a Encamp i Andorra la Vella. “Hi ha perspectives d’ampliar, però encara no podem avançar res”, ha puntualitzat el president de l’ens, deixant clar que la possible ampliació seria de cara a l’estiu vinent.

Per la seva part, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha ponderat la importància del vòlei a la parròquia. “Tenim un gran club, el Club Vòlei Encamp, que juga molt bé en les modalitats tant masculina com femenina“. D’aquesta manera, l’objectiu de la corporació és “potenciar no només la pista coberta, sinó també aquest espai exterior, el sorral, a l’aire lliure, que és molt important, sobretot aquests mesos d’estiu”, ha conclòs.