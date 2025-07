Col·laboració entre el Comú d'Encamp i la FAVB

Acord entre Encamp i la Federació Andorrana de Voleibol per a la dinamització de les pistes de la Mola

El conveni inclou el Campionat Europeu sub17 de Petits Estats, el torneig popular de vòlei platja de la Festa Major i diverses activitats esportives

El Comú d’Encamp i la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) han presentat un conveni de col·laboració el qual contempla accions de promoció i dinamització d’aquesta disciplina esportiva durant els mesos d’estiu. Tot amb l’objectiu de convertir la pista de vòlei platja de la piscina de la Mola en un espai d’atracció pels aficionats d’aquest esport.

Segons ha explicat el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot, el conveni inclou tres grans accions: el Campionat Europeu sub17 de Petits Estats, el qual se celebrarà aquest cap de setmana; el torneig popular 3×3 de vòlei platja organitzat en el marc de la Festa Major de mitjans d’agost, i diverses activitats esportives a les tardes amb el suport de la FAVB. “Estem molt contents de tornar a posar en funcionament aquest espai després de dos anys tancat. Després d’una important renovació del sorral i de millores en la seguretat, aquest és el segon estiu que torna a acollir activitat”, ha remarcat Marot, subratllant a més el paper del Club Vòlei Encamp, actiu tant a Encamp com al Pas de la Casa, i la voluntat del comú de donar importància tant a les modalitats ‘indoor’ com a les de platja.

Per la seva banda, el president de la FAVB, Xavier Folguera, s’ha mostrat sorprès per la gran acollida que està tenint el vòlei a la parròquia: “En el darrer campionat hi havia 12 equips tant masculins com femenins. Estem sorpresos positivament i esperem que això duri molts anys”. En afegit, ha recalcat que les condicions de la pista són idònies.

Així doncs, durant la temporada d’estiu, l’espai està obert en horari de piscina, de 10.00 a 20.00 hores, amb la possibilitat d’ampliar fins a les 22.00 hores amb reserva prèvia. Els usuaris dels complexos esportius d’Encamp i del Pas de la Casa hi tenen accés gratuït.

Encamp, seu de l’esport professional

Encamp es consolida com a parròquia esportiva no només pel vòlei, sinó també per altres disciplines com el bàsquet. I és que Marot ha confirmat que aquest estiu, l’equip francès París Basketball, que competeix a l’Eurolliga, farà una estada de preparació a la parròquia i participarà en el torneig Vila d’Encamp. També s’espera la presència dels equips de bàsquet i futbol sala del Futbol Club Barcelona. “Estem molt orgullosos del posicionament que estem aconseguint com a Vila d’Esport”, ha remarcat Marot, qui també ha deixat caure que un equip femení farà una estada a la parròquia, tot i que no ha donat més detalls.