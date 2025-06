Bàsquet i vòlei

Els torneigs TIM One i TIM Zero apleguen gairebé 500 equips al país, amb un important auge dels femenins

Tot va començar amb clubs de Catalunya, les Illes Balears i Andorra, però ara ja s'inclouen alguns del País Valencià, Aragó, País Basc i inclús de Veneçuela

Una nova edició dels torneigs TIM One i Zero de bàsquet i voleibol pista a Andorra conclourà aquest cap de setmana amb els 162 equips, vuit d’ells nacionals, que participaran en la darrera cita de vòlei One Xp. És un esdeveniment que, celebrant la seva 17a edició al país, ja està més que consolidat, però en què l’organització ha destacat que “sempre volem més”. “Fem 500 partits en un cap de setmana, que no totes les competicions regulars ho poden dir. Llavors, té el seu mèrit”, ha concretat el representant de l’organització del TIM, Manel Casas. De fet, les xifres parlen per si soles. Només amb les competicions de voleibol, s’estima que són uns 279 equips (208 femenins, 75 masculins i 14 mixtes) els que trepitgen les pistes tricolor, mentre que si se sumen els 2018 equips del bàsquet, s’arriba als 497. “És un esdeveniment important que ens serveix com a cloenda de la temporada. Sempre esperem que vinguin més equips dels clubs d’Andorra a participar”, ha concretat el president de la federació (FAVB), Xavier Folguera.

Tot va començar amb clubs de Catalunya, les Illes Balears i Andorra, però ara ja també s’inclouen alguns equips del País Valencià, Aragó, el País Basc i, inclús, de Veneçuela. “Per primer cop tindrem un equip que ha travessat l’oceà Atlàntic, el Mater Salvatoris de Veneçuela”, ha confirmat Casas. Un creixement que demostra la consolidació de les cites i que, a banda, també ho fa per gèneres. Els equips femenins han viscut una crescuda del 42,47%, mentre que el masculí només ho ha fet en 3,64%. En termes globals, el 2024 va haver-hi uns 201 equips al vòlei. Enguany, la xifra ha crescut fins als 279, és a dir, en un 38,8%. “Cada any, creixem exponencialment. És un producte molt important en l’àmbit esportiu i turístic per al país”, ha concretat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. Cal recordar que també s’utilitzen quasi totes les instal·lacions disponibles al territori (al pavelló Toni Martí, al Joan Alay, a Encamp, al Lycée Comte de Foix, als Serradells, al pavelló dels Germans Riba, al Prat Gran, a l’escola andorrana de la Massana i al LAUEsport). Entrant al detall, la competició TIM Zero (categories màster i sènior) utilitzen 17 pistes, mentre que el TIM One (categories entre minivoley i juvenil) en fan servir 22.

Si bé les dates enguany s’han hagut d’adaptar a causa de la celebració dels Jocs dels Petits Estats, sobretot en el bàsquet, l’èxit no ha deixat de ser rotund. Aquest, però, és el resultat de molts anys de treball de l’organització amb el Govern i els comuns, on també s’han intentat quadrar calendaris per evitar sobreposicions d’esdeveniments i s’ha pogut gaudir de millores d’instal·lacions, com ara la del pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany. “Volem promocionar l’esport a la parròquia i, per això, hem de fer que els usuaris es trobin millor i tornin a repetir”, ha concretat la consellera d’Esports d’Escaldes-Engordany, Laura López. Casas ha aprofitat la roda de premsa de presentació del darrer torneig per incidir en xifres que sovint no se solen transmetre, “però que també són importants i exemplifiquen el que significa els torneigs TIM”. En total, s’atorguen uns 265 trofeus, 6.444 medalles, 8.100 litres d’aigua, 6.444 samarretes TIM Xp i 13.680 regals diversos, i les hores de bus intern són 6.250 amb 14 hotels adherits que sumen unes 15.000 pernoctacions només amb el voleibol.

Ara, es vol continuar creixent, però sense perdre la qualitat del torneig, ni tampoc volent desviar-se de la línia de l’Executiu de trobar un turisme de qualitat. Segons s’ha assenyalat, la idea era que al setembre es pogués iniciar la primera edició del TIM One i Zero de futbol sala, però per manca de temps de l’organització no ha estat possible. Folguera ha incidit que la voluntat és poder fer un torneig de vòlei platja, aprofitant les noves pistes que s’han estat adequant al país. Un projecte que ja fa anys que està al cap, però que encara no s’ha començat a treballar, informa l’ANA.