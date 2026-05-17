Els tapons d’Yves Pons mantenen viu al conjunt tricolor abans d’una derrota cruel als últims segons al Toni Martí

El MoraBanc Andorra ha tornat a quedar-se amb la mel als llavis en un final cruel a la Bombonera. Els tricolor, qui han anat de menys a més davant un Recoletas Salud Burgos molt efectiu, han acabat caient per 83-85 després d’un últim atac visitant a només dos segons del final. Els tapons i l’exhibició física d’Yves Pons han mantingut viu un equip andorrà que ha reaccionat després d’un inici nerviós, però que ha acabat penalitzat en els instants decisius.
El duel arribava carregat de tensió per la situació classificatòria dels dos conjunts. El Burgos aterrava al pavelló Toni Martí en 14a posició amb un balanç recent de tres victòries i dues derrotes, mentre que els de Zan Tabak —encara immersos en la lluita per la permanència— arribaven en 17a plaça després de sumar tres derrotes en els darrers cinc partits. L’inici del partit, però, no ha estat favorable als tricolor. Nerviosos i sense acabar de trobar ritme ofensiu, els andorrans han vist com el Burgos aprofitava cada errada per entrar amb confiança al partit. Amb només tres minuts per acabar el primer quart, els visitants ja dominaven amb una diferència d’uns set punts.
El primer quart s’ha tancat amb un contundent 14-27 favorable al Burgos, qui castigava la fragilitat defensiva dels locals i la seva manca d’encert. Al segon quart, el MoraBanc ha intentat reaccionar de la mà d’un Guerrero molt actiu sota cistella. El pivot tricolor ha buscat reduir diferències amb insistència, però s’ha trobat constantment amb l’oposició de Raulsinho, molt sòlid en defensa i determinant per frustrar diverses accions dels andorrans.
Les faltes i els tirs lliures també han jugat un paper important en el creixement visitant. El Burgos ha continuat castigant amb punts en possessions llargues i cistelles pràcticament sobre la botzina, mantenint sempre el control del ritme del partit. Tot i això, els tricolor han començat a despertar. Aaron Best ha encès la Bombonera amb un triple que deixava el marcador en 28-38 i retornava esperança als locals. A partir d’aquí, el partit ha canviat de to.
El Burgos ha trobat els dos punts definitius a només dos segons del final
Yves Pons s’ha convertit en el gran protagonista del segon quart amb diverses accions espectaculars en defensa. El francès ha signat tapons monumentals i esmatxades que han aixecat el públic dels seients i han permès mantenir viu el MoraBanc. El duel particular entre Gonzalo Corbalán i Pons ha marcat bona part del tram central del partit, amb el jugador del Burgos buscant cistella constantment i el tricolor responent amb intensitat física i intimidació. A l’empenta de Pons també s’hi ha afegit Okoye, qui ha contribuït a reduir progressivament la diferència fins a deixar-la en només quatre punts. Finalment, una jugada preparada pels tricolor ha acabat amb l’empat al descans, culminant una remuntada que semblava improbable després del mal inici.
Amb el partit completament reiniciat, el tercer quart ha entrat en una dinàmica de “toma i daca” constant. El MoraBanc, molt més reforçat anímicament, ha aconseguit competir de tu a tu davant un Burgos que continuava trobant segones opcions gràcies als rebots ofensius. Cap dels dos equips aconseguia trencar el duel. Els punts arribaven de manera paral·lela i el quart s’ha acabat tancant amb un ajustat 63-64 que deixava tota la resolució oberta per als últims deu minuts.
El darrer quart ha mantingut el mateix guió d’igualtat absoluta. El Burgos ha intentat escapar-se amb petits avantatges de tres i quatre punts gràcies als tirs lliures i als triples, però el MoraBanc ha tornat a reaccionar i fins i tot ha aconseguit posar-se per davant. Amb dos minuts per jugar-se, la Bombonera ha entrat definitivament en ebullició. L’afició ha pressionat i ha empès l’equip mentre el rellotge s’apropava als segons finals, però una eliminació inesperada de Pustovyi per faltes ha obligat els tricolor a reajustar-se en defensa amb l’entrada de Guerrero.
Quan tot apuntava a un final d’infart, el Burgos ha trobat els dos punts que necessitava a només dos segons del final. Sense temps material per construir una última possessió, el MoraBanc ha acabat cedint per 83-85 en un nou desenllaç cruel davant la seva afició.