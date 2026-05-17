L’oposició veu en la mobilització del 16M una mostra més del “descontentament extraordinari” per la crisi de l’habitatge

La mobilització ciutadana d’aquest dissabte contra la crisi de l’habitatge continua generant reaccions en l’àmbit polític, especialment entre els principals grups de l’oposició: Concòrdia, PS i Andorra Endavant. Per part dels primers, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha celebrat “la mobilització pública i aquesta cultura cívica de poder queixar-se sense tenir por de les conseqüències personals”, tot i posar el punt en què la situació de l’habitatge actual “és absurda” i acusar el Govern d’estar afavorint un model especulatiu que “escanya” tant les famílies com l’economia productiva del país.
Així, el dirigent de Concòrdia ha relacionat directament la crisi de l’habitatge amb el model econòmic actual i amb les darreres dades publicades sobre inversió estrangera immobiliària: “És absurd com el Govern està primant el pressupost públic per mitigar els impactes de l’inflament de preus que ells mateixos estan provocant”, ha destacat Escalé, tot afegint que “és una crisi per a la majoria, però no per algunes persones que estan especulant i fent molts diners”. “És evident quins interessos està privilegiant aquest Govern”, ha remarcat.
Tot i considerar que la mobilització evidencia “un descontentament extraordinari”, el president del grup parlamentari ha afirmat que espera que l’Executiu “escolti les veus tan variades de la ciutadania”. Al mateix temps, ha advertit que la problemàtica no només afecta els llogaters, sinó també el conjunt de l’economia productiva. “Els costos de personal són més alts, els lloguers de les empreses són més alts i això està escanyant l’economia productiva”, ha indicat, insistint que “és l’economia especulativa la que escanya la productiva i les famílies”.
Tanmateix, i pel que fa a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, sobre el marge “relativament limitat” per introduir canvis a la llei de desintervenció dels lloguers, Escalé ha acusat l’Executiu de mantenir “un doble discurs”. “D’una banda, es diu que hi ha voluntat d’arribar a enteses, però realment no hi és”, ha afirmat, tot defensant algunes de les reivindicacions plantejades pel Sindicat de l’Habitatge, com aturar l’especulació immobiliària i limitar la inversió estrangera vinculada al mercat residencial: “És evident que la llei, tal com està feta, acabarà expulsant moltes persones dels seus pisos”. Qüestionat, però, pels pròxims passos polítics davant la situació actual, Escalé ha estat contundent: “Calen eleccions i calen canvis al país”.
Baró alerta que la llei dels lloguers pot generar “un caos social”
El conseller general socialdemòcrata Pere Baró també ha valorat positivament la mobilització ciutadana d’aquest dissabte i ha assegurat que la protesta evidencia el malestar existent entre la població per la situació actual. “La gent està ofegada i té por”, ha afirmat, explicant que durant el recorregut molts participants li traslladaven la preocupació de “ser expulsats de casa seva i que no es pugui fer res”. En aquest sentit, Baró ha felicitat l’SHA per la convocatòria i ha defensat que la manifestació “és el reflex de la societat”. “Quan ens diuen que som exagerats o que allò que diem no és veritat, avui s’ha demostrat que la gent està farta i que no pot més”, ha manifestat.
Tanmateix, el conseller socialdemòcrata ha insistit que encara hi ha marge per modificar la llei durant el treball parlamentari a comissió i ha reclamat al Govern que escolti “ja no nosaltres, sinó el poble”. Qüestionat, doncs, sobre si la mobilització pot representar un punt d’inflexió, Baró ha assegurat que espera, com a mínim, que l’Executiu “deixi de donar l’esquena a la ciutadania”. En cas contrari, ha advertit que la llei actual “crearà un caos social que no sé com se solucionarà”. “Tenim temps fins al gener del 2027”, ha recordat, defensant la necessitat de “seure, parlar i treballar una llei amb consens”.
Montaner atribueix la crisi de l’habitatge al “fracàs” de les polítiques de DA
Finalment, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha posat el punt en el fet que la mobilització ciutadana evidencia que “la gent està al límit”, tant entre els llogaters com entre molts petits propietaris, així com que actualment hi ha persones que no troben pis de lloguer i que es veuen obligades “a llogar una habitació a casa de coneguts o fins i tot dormir al seu propi cotxe o en una tenda”.
Al mateix temps, la dirigent d’Andorra Endavant ha defensat que molts petits propietaris també estan abandonant el mercat de lloguer davant l’augment de les despeses associades als immobles: “Les despeses de comunitat s’han disparat i ja no els surt a compte mantenir els pisos al mercat de lloguer”, apuntant especialment al cost de les reformes en edificis antics. Així, Montaner considera que aquesta situació ha provocat “una allau de vendes i menys pisos al mercat”, un fet que atribueix, especialment, “a les polítiques de DA i de les Lleis Òmnibus 1 i 2”, assegurant que han incentivat la venda de propietats i la reducció de l’oferta disponible.
“La manifestació demostra el fracàs de les polítiques de DA i dels seus companys que els donen suport”, ha afirmat la presidenta del grup parlamentari, qui també ha criticat la manca de dades “reals i transparents” sobre el mercat immobiliari. A més, Montaner ha defensat que Govern ha actuat “amb una visió massa intervencionista” sense entendre “el funcionament real del mercat immobiliari andorrà”. “Quan es castiga constantment el propietari, el resultat és menys oferta, més tensió i encara més dificultats per a tothom”, ha conclòs.